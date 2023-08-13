馬來西亞學者：選後國家政治料入穩定期　安華須展現治國能力

馬來西亞6州選舉塵埃落定，首相安華（Anwar Ibrahim）領導的希望聯盟（Pakatan Harapan）首次與國民陣線（Barisan Nasional，National Front）合作的表現過關。分析認為，馬國政治接下來應該能進入相對穩定的時期，團結政府應好好把握機會推動改革、改善經濟，通過良好施政來爭取更多選民的支持。



馬國政治學者潘永強接受《聯合早報》訪問時指出，基本上從2022年11月大選到如今的6州選舉，安華政府一直處於應對選舉的狀態，很多重大政策沒能推動。現在選舉告一段落，短期內不會再有重大選舉，安華政府須好好把握展現執政能力。

他說，雖然這次州選顯示國民聯盟（Perikatan Nasional）的「綠潮」已擴大，但這不盡然是宗教和種族因素引起，經濟問題、政府的執政能力等都是導因。「因此，安華是時候通過良好施政、治國能力來改善國家經濟，也要提升政府效率、改善貧困問題等，用表現來贏取選民的支持。」

潘永強也說：「接下來安華還須做出政治判斷和選擇，是要繼續讓步討好馬來選民，還是要鞏固希盟的非馬來選民支持，也就是鞏固基本盤。」

他指出，這是因為2022年大選後，安華和團結政府為爭取馬來選民支持和對抗國盟，在策略上做出了許多讓步和妥協，也漠視一些非馬來人的訴求。「但6州選舉成績顯示，安華並沒有得到回報。所以未來他必須選擇，要不要繼續讓步。」

圖為2023年8月12日馬來西亞6州選舉結束後，首相安華以及執政黨其他領袖在馬西亞的台上合照。（Reuters）

人民希望政治穩定 經濟有更好發展

馬國政治分析員鄭名烈認同6州選舉後安華和團結政府會趨向穩定。「人民也希望政治穩定，經濟有更好發展，所以安華之後須開始整頓國家，落實改革計劃。」

選前不少分析認為，馬來民族統一機構（UMNO，簡稱：巫統）若在6州選舉中表現不夠好，扎希德（Ahmad Zahid Hamidi）在黨內可能面臨下台壓力，進而動搖團結政府的穩定。不過，鄭名烈認為，目前巫統的權力架構是由黨主席扎希德一手佈局，這意味着，巫統內部暫時沒有人可以取代他。

「更何況，目前巫統在團結政府內有6個部長職位，不會輕易要退出，因此團結政府的穩定性不是問題。」

潘永強也認為，6州選舉結果不會影響團結政府的穩定。「以巫統來說，儘管民意不支持黨主席扎希德，但他在黨內勢力強大，因此預料他不會下台。如果扎希德不下台，那團結政府就可以維持穩定。」

圖為2023年8月12日馬來西亞6州選舉結束，首相安華出席在吉隆坡舉行的記者會，之後離場，並向在場人士致意。（Reuters）

不過，吉蘭丹（Kelantan）及登嘉樓（Terengganu）政治學者、登州蘇丹再納阿比丁大學（Universiti Sultan Zainal Abidin）法律與國際關係學院講師旺羅希拉認為，國盟以壓倒性優勢拿下許多馬來選區，希盟則繼續依賴混合選區，這種情況可能造成巫統內部出現更換領導人的呼聲。

她指出，如果巫統主席換人，巫統勢必會檢討目前與希盟結盟的做法。「這將導致聯邦政權出現變動，並造成馬國政局動盪。」

她還說，6州選舉結果顯示馬國政治倒退為種族政治。她預測，安華接下來會推出更多討好馬來人的措施，而這會導致團結政府進退維谷。「團結政府將陷入掙扎，是要頒布更開放、更有競爭力的政策，還是推出更能討好馬來選民的政策。」

馬國理科大學（Universiti Sains Malaysia）社會科學學院政治學助理教授阿茲米爾也擔心，6州選舉結果讓馬國種族分化問題更嚴重。「安華政府上台9個月來所推出的各種改善分化的措施至今並未見效，而國盟主張這次6州選舉是對安華政府的公投，也讓問題惡化。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

