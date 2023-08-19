韓國30%進口商用車由中國製造

俄衛網7月19日引述韓聯社19日報道，今年上半年在韓登記註冊的每3輛進口商用車中，就有1輛中國產。中國電動汽車以商用車市場為主發力佈局，中國最大電動車企比亞迪有望不日登陸韓國乘用車市場。



據韓國汽車數據研究機構「Carisyou」數據，今年1月至6月進口商用車（含巴士、貨車、廂式貨車、特種車等）登記註冊數量為4563輛，其中中國產1451輛。今年上半年賣出的進口商用車中，有三分之一產自中國。特別是去年進入韓國市場的中國鑫源電動廂式車ET Van今年上半年在韓銷量達到582輛，在進口商用車型中排名第一。中國東風小康的MASADA VAN也以353輛的銷量排名第三。

與此相反，同期中國產乘用車註冊登記數量為零。中國的電動商用車價格相對低廉，但性能並不明顯遜色於其他同檔車型。比亞迪今年4月通過GS Global在韓推出1噸級卡車T4K，雖然上半年只賣出24輛，但作為比亞迪在韓首款車型備受關注。中國最大民營車企吉利汽車的1噸級電動貨車SE-A2本月在韓開售，進口總代理是收購韓國通用群山廠的零部件廠商Myoung Shin的銷售子公司Mobility Networks。

中國電動車企還對韓國乘用車市場十分關注。比亞迪去年在韓申請6款車型的商標權，包含海豹、海豚和SUV車型Atto3。如果成功上市，有望給現代起亞主導的韓國電動汽車市場格局帶來新的變化。

韓國大林大學汽車系教授金必洙表示，目前在韓上路的中國汽車主要是商用車，但因中國電動汽車產業已經達到世界級水準，有其可畏之處。中國車企正在準備進軍韓國乘用車市場，韓企須提高警惕。