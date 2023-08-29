印度緬甸加大出口管制　泰國米價再暴漲

印度進一步管制大米出口後，緬甸也限制大米出口兩個月，泰國大米價格隨即大漲。



泰國媒體報道，泰國大米出口商協會名譽主席楚革星期天（8月27日）說，泰國大米最新售價已公布，從原來每噸1萬2000泰銖（約2,676港元），漲至每噸2萬（約4,460港元）至2萬1500泰銖（約5,577港元），漲幅高達26.5%。

他指出，緬甸禁止大米出口，增加了大米價格的不確定性，因此必須監測實時市場情況。

印度明年初舉行全國大選，該國政府要在大選前抑制國內大米價格和通貨膨脹，因此禁止大部分大米出口。印度上個月宣佈，除蒸穀米和印度香米之外，禁止其他種類大米出口，好些國家隨即要求印度，給予他們大米出口配額。

泰國米商正密切關注印度會賣米給哪些國家，因為這將影響全球米價。楚革說，泰國今年的大米出口目標仍是800萬噸。但是如果菲律賓和印尼等主要大米進口國成功從印度採購大米，泰國這一出口目標可能會落空。

儘管泰國目前正面臨厄爾尼諾現象，降水量減少，氣候乾旱，政府禁止農民種植雙季水稻，但高漲的大米價格促使農民繼續種植水稻。泰國每年出產約2000萬噸大米，一半滿足國內需求，另一半外銷。

緩衝庫存連月不足 菲律賓農業部：需多進口大米

另據《菲律賓星報》報道，菲律賓大米緩衝庫存不足，可能會出現大米短缺問題。

菲農業部規定所需的緩衝庫存為60至90天，但8月份和9月份的總庫存分別只有39天和44天。

農業部負責政策、規劃和法規事務的副部長松比拉日前就農業部明年的預算提案告訴眾議院撥款委員會說：「這就是為何我們要進口多一點大米的原因。」

松比拉透露，預計10月份的大米緩衝庫存為63天，11月有80天，12月為59天。

眾議員金博直言：這意味着「在今年剩餘的日子中，我們將有三個月面臨糧食短缺」，他要求政府官員就菲律賓目前的大米情況做出明確答覆。

菲律賓前農業部長皮尼奧爾則敦促總統小馬可斯發布行政命令，指示地方政府部門制定本地化的大米自足計劃。

眾議院議長羅穆亞德斯則指出，海關部門近日在布拉幹省對涉嫌囤米的倉庫進行「突擊檢查」並非一次性行動。他承諾，當局將採取更多類似檢查，以確保米商遵守法律。