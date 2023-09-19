加印爆外交風波　在加錫克教徒待遇令莫迪神經緊張

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）9月18日稱其國家安全機構一直積極調查關於印度政府特工涉嫌殺害加拿大公民尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）的「可信指控」後，印方否認。英媒指，此事令兩國關係緊張升溫。



錫克教（Sikh）的教徒在印度屬於個宗教少數派，僅佔印度人口約2%，但某些團體要求讓錫克教徒「立國」，這對2014年上台後力推「印度教民族主義」的總理莫迪來說是一個頭痛的問題。

這些要求「立國」、發生在旁遮普邦（Punjab）的社會運動在1980年代達到高潮，發生多宗暴力襲擊和死亡事件，90年代的錫克教起義也造成大量人員傷亡。80年代和90年代的叛亂活動共造成約3萬人喪生。莫迪政府不會希望這些歷史重演。

加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）2023年6月19日在溫哥華近郊薩里（Surrey）錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）外遭槍殺身亡後，同年8月19日鏡頭下寺廟建築物外掛出的一幅橫額。相中人是尼賈爾。（Reuters）

加拿大是印度旁遮普邦以外有最多錫克教徒的國家，他們進行很多示威抗議活動，莫迪政府不滿加拿大允許集們這樣做。例如加拿大6月允許重現1984年時任印度總理英蒂拉．甘地（Indira Gandhi）遭貼身侍衛刺殺的花車遊行舉行。遊行被認為是錫克教分離主義分子美化暴力。印度對此多次表達抗議，但渥太華對此所持立場不同。

杜魯多2018年向印度保證加拿大不會支持任何試圖重振印度的分裂主義運動的人，但他多次表示尊重示威者行使言論和集會的權利，因此兩國之間的關係一直不穩定。

體現兩國關係趨僵且在近期發生的事包括加拿大貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）推遲10月率團訪問印度的計劃、印度總理莫迪在二十國集團（G20）峰會上就加拿大出現針對印度的抗議事件向杜魯多表達嚴正關切，以及印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）反對加拿大允許進行重現英迪拉・甘地被暗殺場面的巡遊。