以巴衝突︱認識巴勒斯坦3大勢力　擊毀哈馬斯會有更恐怖的出現？

巴勒斯坦和以色列的衝突加劇，但發動這次襲擊的，是巴勒斯坦內的其中一個勢力主導——哈馬斯。巴勒斯坦內部分為3大勢力，分別是武裝組織哈馬斯（Hamas）、法塔赫（Fatah）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）。這3個勢力中兩者同仇敵愾，另一個才是今天巴勒斯坦代表。



● 哈馬斯

哈馬斯1987年由穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）成員亞辛（Sheik Ahmed Yassin）成立。他們主張以武裝力量抵抗以色列，反對以方控制加沙地帶（Gaza Strip）和約旦河西岸（West Bank）。

他們不承認以色列，但接受在1967年設定的邊界上建立巴勒斯坦國。

曼蘇爾：圖為聯合國2023年10月9日發布的照片，相中人是現任巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾。（X/Twitter@UNNewsArabic）

● 法塔赫

法塔赫1959年成立，他們主張應與以色列談判。他們認為應承認以色列，並希望在1967年設定的邊界上建立巴勒斯坦國。

巴勒斯坦解放組織（PLO）是國際公認的巴勒斯坦人正式代表，而法塔赫主導巴勒斯坦解放組織。PLO成員曼蘇爾（Riyad Mansour）是現任巴勒斯坦駐聯合國大使。

哈馬斯和法塔赫2006年至2007年在加沙爆發衝突。哈馬斯在2006年的議會選舉擊敗法塔赫，但法塔赫拒絕承認選舉結果。雙方因此爆發衝突，最後哈馬斯將法塔赫趕出加沙，而法塔赫則管治約旦河西岸。雙方2017年達成和解。

● 巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織於1981年由巴勒斯坦學生在埃及成立。他們的目標是在約旦河西岸、加沙、一些現為以色列領土的地區建立巴勒斯坦國。PIJ拒絕兩國方案，並主張消滅以色列。

PIJ是加沙內繼哈馬斯後的第二大武裝組織，兩者同樣尋求摧毀以色列，同樣是穆斯林兄弟會的分支機構，因此經常聯合起來反抗以色列。不過相較哈馬斯，PIJ被認為更激進。因此有分析指出，即使以色列擊毀哈馬斯組織，若未能解決巴勒斯坦建國問題，只會讓PIJ勢力抬頭，製造另一個類似當年的「伊斯蘭國」麻煩。