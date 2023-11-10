美國FDA批准禮來減肥藥Zepbound

美國批准擴大禮來公司（Eli Lilly）糖尿病藥物的使用範圍，將它納入肥胖症療法。



禮來公司11月8日宣布，旗下商品名為Zepbound的藥物獲得美國食品和藥物管理局（FDA）批准，用於成人的長期體重管理，預計2023年底以前在美國上市。

據了解，服用Zepbound後可降低病人的食慾和食物攝入量。2022年5月，FDA批准該藥物用於改善成人2型糖尿病患者的血糖控制，商品名為Mounjaro。FDA於11月8日擴大其使用範圍，在飲食控制和運動基礎上，兩類成年人可使用該藥物。

第一類是患有肥胖症的成年人（BMI大於等於30）；第二類是超重的成年人（BMI大於等於27），且患有至少一種與體重相關的疾病，如高血壓、2型糖尿病、高膽固醇等。

減肥藥：圖為Zepound（Eli Lilly網站）

FDA藥物評估與研究中心的沙雷茨（John Sharretts）說：「肥胖和超重都是令人擔心的健康問題，可能導致心臟病、中風、糖尿病等嚴重疾病。由於美國不斷上升的肥胖和超重率，今天的批准解決了未滿足的醫療需求。」

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，2017年至2020年3月期間，美國的肥胖率為41.9%。與之相比，1999年至2000年這數字僅為30.5%，增長超過10個百分點。另外，嚴重肥胖的患病率從4.7%升至9.2%，幾乎增加一倍。

高盛（Goldman Sachs）分析師認為，到2030年，減肥藥物市場將發展成一個價值1000億美元（約7,800億港元）的行業。這意味着，本次FDA對Zepbound的批准幫助禮來確立與丹麥醫療保健公司諾和諾德（Novo Nordisk）相互抗衡的地位。

禮來的新聞稿最後提到，Zepbound預計2023年底在美國上市，共有6種劑量，標價約為1060美元（約8,268港元），較諾和諾德Wegovy的售價低約20%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

