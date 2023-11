美媒：尼泊爾調查中企承建機場是否涉貪

美媒11月13日稱,尼泊爾反貪官員已開始調查由中國國企出資建造、造價2.16億美元的博克拉地區國際機場(Pokhara Regional International Airport)。美媒稱項目被指施工品質問題以及誇大成本。



《紐約時報》11月13日指,尼泊爾以中國提供的貸款修建博克拉地區國際機場,並聘請中國機械工業集團有限公司下屬的中工國際工程股份有限公司作為承包商。

該報曾10月指中工國際誇大項目成本,破壞尼泊爾在質量管控方面的工作,並將自身商業利益放在首位,而負責監督機場建設的尼泊爾民航局並沒提出太多反對,不願在這個中尼都十分看重的項目上激怒北京。

報道指,這文章發表後,尼泊爾濫用職權調查委員會(Commission for the Investigation of Abuse and Authority,暫譯)突擊搜查民航局在博克拉的辦公室,並沒收與該項目有關的文件。

尼泊爾反貪機構發言人證實正對機場進行調查,但拒絕提供詳情,稱調查仍處於初步階段,而啟動調查是為回應有關該項目違規行為的投訴。

報道引述尼媒稱,機構收到20多宗有關機場建築質量的投訴。

《紐約時報》11月13日指,中國外交部發聲明表示,不清楚針對機場的調查情況,但強調外交部一直要求在海外經營的中國企業遵守當地的法律法規,而外交部稱中工國際「嚴格執行質量標準,並保存完整的施工記錄」。中工國際沒回應有關調查的置評請求。