中美展開國家公園領域合作　美方將提供培訓機會

中國國家林業和草原局與美國國家公園管理局（NPS）11月14日舉行中美國家公園合作第一次視像會議，交流自然保護地和國家公園體系建設最新進展，探討雙方展開下一步合作的具體領域和活動，並商定建立合作機制。



國家林業和草原局微信公眾號16日刊文稱，中方回顧了雙方在自然保護領域已經開展的合作，介紹了當前中國自然保護地體系建設和正加快構建國家公園情況，希望在未來進一步加強與美國在國家公園建設方面的交流與合作。

該文指，美方介紹了美國國家公園體系，特別是其在志願服務和特許經營方面的重要經驗，希望在已結對的自然保護地基礎上，恢復和加強原有的互訪交流活動，邀請中方積極考慮赴美開展交流培訓。

雙方同意在已經建立的姊妹保護地基礎上，恢復和加強地方層面合作，將在國家公園立法與執法、自然教育、志願服務等領域開展重點交流，並盡快啟動中美國家公園合作諒解備忘錄磋商工作。

美方2024年將在加州大學默塞德分校（UC Merced）國家公園研究院（National Parks Institute）和加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）為中方國家公園管理者提供培訓機會。

國家林草局國際合作司、保護地司、國家公園中心相關負責人，美國內政部國家公園管理局和美國駐華使館人員出席會議。