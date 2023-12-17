美國國會淪炮房！民主黨職員被爆在聽證室內性交　即時被炒

美國民主黨爆色情醜聞，民主黨一名議院幕僚，被發現在參議院聽證室與一名男子進行性行為，影片被上傳引起非議。涉事議員已被即時革職。



相關報道在12月15日於美國右翼媒體The Daily Caller刊登，報道指一名民主黨的職員，在國會參議院辦公大樓一個聽證室與一名身份不詳的男子進行性交。影片一開始被分享到美國同性戀的私人群組，之後才在社交平台X上被廣泛流傳。

圖為涉事主角之一，馬里蘭州參議員卡丁的幕僚Aidan Maese-Czeropski。（X截圖）

圖為美國右翼媒體The Daily Caller在12月15日的報道，影片中可看到有人在參議院一個聽證室內進行性行為。（The Daily Caller）

報道指出，該名男子相信是民主黨籍馬里蘭州參議員卡丁（Ben Cardin）的幕僚Aidan Maese-Czeropski，今年只有24歲。參議員卡丁16日發表聲明，表示已革職該幕僚。

影片被傳出後，民主黨即時受到抨擊。共和黨籍的俄亥俄州眾議員米勒（Max Miller）稱他曾在國會大樓裏聽到Maese-Czeropski大叫「解放巴勒斯坦」，但未能證實。美國共和黨眾議員柯林斯（Mike Collins）則表示，這對左派而言無疑是最糟糕的一天：「繼參議院傳出色情影片、弗吉尼亞州針對兒童色情片的宣誓儀式、白宮踢踏舞者，以及艾奥瓦州的撒旦像，到底我還錯過什麼精彩的？」