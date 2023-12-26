新西蘭惠靈頓污水處理廠傳出惡臭　市長：民眾無需停止「爆石」

新西蘭首都惠靈頓（Wellington）一個社區最近「臭氣沖天」，原因與一個污水處理廠持續傳出惡臭有關。當地民眾形容「臭到嘔」，不過市長強調大家無需擔心情況進一步惡化而停止大便。



《衛報》12月26日報道，惠靈頓下哈特（Lower Hutt）地區的一間污水處理廠近月持續傳出惡臭，負責營運的水務公司Wellington Water承認有關氣味問題對社區帶來不便和痛苦，指已經進行更換廠房的生物過濾器，料在1月底完成，而期間為機器灑上除臭化學物，以改善空氣質素。該公司同時承諾在未來3年投資1300萬紐元（約6414萬港元），長遠改善設施。

當地準備在1月初舉行音樂節，預計會吸引數以萬計歌迷到場，哈特市議會上月舉行會議，討論如何在音樂節開始前減少臭味的方法時，有官員向市長巴利（Campbell Barry）提議，叫當地居民「不要大便」。

巴利26日表示，音樂節期間排泄物可能增加，但對臭味問題沒有太大影響，澄清該名官員的言論只是講笑，大家無需「強忍」。

不過當地居民就被告知惡臭問題或會惡化，部分民眾在Facebook成立「停止惡臭」（Stop the Stench）群組，要求當局採取對策。有成員大吐苦水，指他們不敢邀請朋友到當地慶祝聖誕；亦有成員稱臭味導致孩子難以在學校專心上課；另一名成員則留言，惡臭環境令員工無法進食。

新西蘭正值夏季，一名群組成員表示，自己有時接近「臭到嘔」，留在家中時即使變得酷熱，但都不敢開窗，形容大家就像閉氣生活一樣，並質疑水務公司改善措施的成效。