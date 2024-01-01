日本7.6級地震多傷醫院人手不足　日媒：10宗民眾被埋報告｜最新

日本石川県能登地區2024年1月1日發生7.6級強烈地震，震源深度10公里，屬淺層地震。當地閉路電視拍攝到強烈搖晃的一刻。目前新潟縣公布有2人受傷，石川縣也指有多人受傷。氣象廳1日下午緊急召開記者會，並呼籲民眾提防未來一星期內再有大地震。



1855：朝日新聞報道，日本防災部門接獲至少10宗有人被埋在倒塌建築物下的報告，未知傷者人數。

道路受破壞 醫生未能返醫院

1839：NHK報道，石川縣內多人受傷，其中珠洲市傷者陸續送到珠洲市綜合醫院，但由於當地道路遭地震破壞，導致一些醫生無法到達醫院，出現人手不足情況。醫院也面對停電問題，要用後備電源。

石川縣輪島市也有多人因骨折、頭部受傷問題而要前往醫院治療。

1810：東京電力公司在新潟縣的柏崎刈羽核電廠有兩個地方響起火警警報，消防員到場對應，未有發現火警。

1730：日本氣象廳舉行緊急記者會，再次呼籲海嘯警報區域民眾立即撤離，並提示地震區域民眾注意未來一周內，特別是未來兩三天內，再次發生震度7左右地震的可能性

1710：第一波海嘯已陸續到達日本海沿岸地區，目前觀察最高海嘯高度為1.2米。不過海嘯會以第二、三波的方式陸續到達，海嘯高度可能會更高。當局呼籲別掉以輕心

1700：石川縣發生5級餘震

↓ 地震後石川縣輪島市發生火災 ↓

1655：俄羅斯緊急部門稱，接近日本的庫頁島西部沿岸地區面臨海嘯威脅，當地沿岸居民正在疏散

1645：石川縣約有32800戶家庭停電，在鄰近石川縣的富山縣約有90戶家庭停電

在這次7.6級地震中，石川縣志賀町震感最大，震度達7級，石川縣輪島市、珠洲市等也有6級震度，富山縣多區有5級震度，東京都墨田區、江戶川區、京都府與大阪府多區也能感受到震感。

當局向日本海沿岸發出最高級紫色海嘯警報（大津波警報），能登地區沿岸將出現5米高海嘯；新潟県上中下越、佐渡、富山縣等地區會出現3米海嘯，其他日本海沿岸地區亦會出現1米海嘯，呼籲沿岸地區居民即時前往高地避難。

根據北陸電力，位於石川縣志賀町的志賀核能發電廠1號機和2號機並無運作，電力公司稱未發現發電廠受到影響。至於根據東京電力，位於新潟縣柏崎市和刈羽村的柏崎刈羽核能發電廠並無受到影響，儲存核燃料的燃料池的冷卻設備仍在運行。關西電力也確認，高濱發電廠、大飯發電廠、美濱發電廠均無受到地震影響。

中國地震颱網自動測定，在香港時間下午3時10分在日本本州西岸近海附近（北緯37.98度，東經136.72度）發生7.8級左右地震。自然資源部海嘯預警中心判斷，地震可能會在震源周圍引發局地海嘯，但不會對中國沿岸造成影響。

16:25 石川縣發生5級餘震

16:23 官房長官林芳正表示，地震目前未對核電廠造成影響

16:20 石川縣加賀及金澤出現0.4米海嘯

16:03 石川縣再次發生餘震

16:00 山形縣，高度3米海嘯來襲

16:00 能登地區再次發生餘震

15:45 佐渡，富山縣第一波海嘯來襲。富山已出現0.8米海嘯。

15:44 能登地區發生餘震

15:40 石川縣北部能登，第一波海嘯經已來襲。海輪島港已出現1.2米高海嘯。