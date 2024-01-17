日本航空JAL委任史上首名女總裁　曾是空中服務員

日本航空公司（JAL）宣布，將委任59歲的鳥取三津子擔任公司社長一職，成為該公司首位女社長（編按：與中文的總裁相對應，即公司實質領導者）。



綜合外電報道，日航公司現任董事兼高級管理人員鳥取三津子4月1日將升任社長。

鳥取於1985年加入日航，根據公司發布的相關簡歷，她也將成為公司首名出身空服人員的社長。

她說：「飛航安全是航空公司的基石，我對此保持堅定信念，今後也將以更為強烈的想法致力於此。」

圖為日本航空（JAL）新任社長鳥取三津子2024年1月17日在東京出席記者會。（Reuters）

據《日經亞洲》報道，在2020年新冠疫情期間，鳥取作為負責乘務員的高級副總裁，在航空業面臨經營困難的情況下，協助將公司的乘務員借調到市政府和其他公司。

日本政府2023年批准了一項女性賦權政策，旨在到2030年，將東京證券交易所頂級上市公司的女性董事會成員比例，提高到三成以上。

鳥取在記者會上說：「有一些女性員工正在為自己的職業發展或人生大事而掙扎。我希望我被任命為社長能鼓勵她們，或給她們邁出下一步的勇氣。」

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本文獲《聯合早報》授權轉載

