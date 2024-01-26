中國公民夏威夷遭潑化學液體燒傷危殆　傷者為赴美交流25歲女教師

一名中國公民1月23日晚在美國夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，皮膚燒傷送院。當地官員確認，傷者為一名參與國際交流項目，正在當地私立學校任教第二年的25歲女中文教師。警方列作謀殺未遂案處理。



當地電視台Hawaii News Now於24日報道，瑪利諾學校（Maryknoll School，暫譯）稱，校方已通知有關合作學校及中國大使館並提供支持，「在這個最困難的時刻，我們的關懷和祈禱與她（傷者）及她的親友同在。」

當地警方稱，事發在23日晚約9時15分，受害者告訴目擊者，她在Planet Fitness附近步行期間，一名不知名男子向她身上潑灑不知名液體，導致她皮膚灼傷。她之後進入Planet Fitness求助，在急救服務人員抵達前，店內人士幫她清洗傷口。

她最初還能與急救人員交談，但後來失去意識，目前情況仍然危殆。

一名目擊者稱，傷者指自己並不認識兇徒，亦未知對方施襲動機。她形容當時傷者幾乎半裸，衣服就像分解了一樣。

閉路電視顯示，疑犯身高約1米73，體重介乎160至180磅之間，身穿黑色外套，紅色襯衫，戴着白色口罩，下身是迷彩褲。警方指，他們尚未逮捕疑犯，也未透露攻擊的可能動機。

有目擊者看到嫌犯赤裸上身，背黑色背包，由科納街（Kona Street）騎單車往Keeaumoku街。警方其後發布疑犯赤裸上身、赤腳在大街走過的影片。

總領事獲悉事件後第一時間向夏威夷州政府提出交涉，對案件的發生表達高度關切，強烈譴責兇手殘忍不法行為，要求夏州政府全力協調救治受傷中國公民，敦促警方加緊偵辦案件，盡快將兇手繩之以法，並查明其作案動機。

總領館已派出工作組於24日緊急趕赴檀香山開展工作。

夏威夷中華總商會（Chinese Chamber of Commerce Hawaii）於網上設立籌款專頁，為傷者提供支援。

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