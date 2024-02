美媒2月14日稱,中國大規模推廣可再生能源的步伐正加快,對這領域的投資增幅之大促使國際氣候觀察機構目前預計,中國的溫室氣體排放量將比預期提前數年達到峰值,最快可能2024年就達峰。



《華爾街日報》14日引述中國政府數據稱,僅2023年一年,中國就新增光伏發電裝機容量217吉瓦,增幅55%,而2023年中國新增風力發電裝機容量76吉瓦,超過世界其他國家的增量總和。

報道引述分析人士指,中國新增的低碳發電能力(還包括水電和核電)首次大到足以滿足中國每年增加的全部電力需求。

圖為2017年6月13日,中國安徽省淮南市一個正在建設中的大型浮動太陽能發電場項目。(Getty)

內文指,國際能源署(IEA)及芬蘭能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)首席分析師米呂維爾塔(Lauri Myllyvirta)指,中國低碳發電能力增加,顯示佔世界最大污染排放國總排放量70%的燃煤發電量在未來幾年將減少。