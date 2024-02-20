iPhone16傳將新增沙漠黃與鈦灰兩色　兩經典顏色恐同步消失

總能引起果粉熱烈討論的iPhone話題，最近又傳出新的爆料資訊，AppleInsider網站透露，蘋果正在進行下一代iPhone 16色彩選擇討論，傳聞已決定將不再推出「紅色或綠色」版本，而是改推「沙漠黃」（沙漠鈦）和水泥灰（鈦灰）兩種新色系。這位曾預測過綠色版iPhone 15的爆料者聲稱，他已獲得新色彩資訊，雖然官方的最終選擇還沒完全確定，但蘋果已經將範圍縮小。



外媒報道指出，爆料者Majin Bu（原名）在網站曝光的報告中，特別附上一句註解：「請不要將這些資訊，視為100%準確或真實，這只是一個傳聞。」爆料者提到兩種可能的新顏色，分別是「沙漠黃」（沙漠鈦），類似先前的金色，但顏色比較深；以及水泥灰（鈦灰），類似先前推出過的太空灰色系。目前的iPhone 15 Pro系列，確實有一款天然鈦色的版本，但其他的都是像藍鈦色這樣的單色，並未像「太空黑」這樣有更具描述性的顏色。

爆料者表示，除上述兩種色彩外，其他顏色仍在討論中。在「X」討論串內，爆料者後續又加碼更多資訊，「紅色或綠色版本都不會再出現，也許藍色還會繼續保留，但也不排除會被其他色系取代。據我所知，這些顏色中只有一種可能獲得批准。」

但根據外媒調查後發現，這名爆料者Majin Bu，近期有關iPhone系列的傳聞準確度並不高，雖然偶有命中的部份，但仍然提醒讀者與果粉們，不要太過相信這些傳聞與爆料內容。

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