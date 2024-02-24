元宵節花燈作媒舊時中國男女約黄昏後　歐洲貴族女傳情靠扇語？

2月24日是元宵節。元宵節是中國傳統節日之一，是一個古老而浪漫的節日，在這個節日裏，人們會舉行各種慶祝活動，其中包括賞燈、猜謎、舞龍燈等，這是中國古時未婚男女接觸的好機會。不過在古代的歐洲，人們傳情達意的方式與東方有所不同。



神秘密碼寫情書

奧斯陸大學博士諾爾伯瑞（Jonas Norbury）解開神秘的Jötunvillur密碼，意外地發現一封將近千年的情書。

看上去忽長忽短、爪痕似的記號，其實上面是以密碼寫着「親吻我」。這種密碼可以追溯到9世紀早期，而「親吻我」這一訊息被刻在12世紀或13世紀、瑞典錫特納（Sigtuna）的一塊木板上。中國在12世紀至13世紀是南宋朝，18世紀時則是清朝。

奧斯陸大學博士諾爾伯瑞（Jonas Norbury）解開神秘的Jötunvillur密碼，意外地發現一封將近千年的情書。（網上圖片）

扇語

到了19世紀，歐洲興起「扇語」現象，即通過拿扇子的姿勢和動作來傳達情感和意圖。例如移動扇面並不時深情地注視對方相當於表示「我非常喜歡你」，在胸前緩慢擺動扇子表示「我還沒有心上人」，重複扇子打開又合上表示「我很想念你」。

歐洲19世紀興起「扇語」現象，即通過扇子的姿勢和動作來傳達情感和意圖。（網上圖片）

扇語還有許多，每個動作都有其獨特的意義，讓人們能夠在不使用言語的情況下進行暗示和溝通，例如扇子靠近心臟表示「你擁有我的愛」，扇子觸碰右眼表示「什麼時候可以再見到你」，半開扇子放在嘴上表示「你可以吻我」，而慢慢地合攏完全打開的扇子則表示「我答應嫁給你」。

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