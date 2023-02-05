元宵節新加坡稱為Chap Goh Mei　馬來西亞柑與蕉是出Pool神器

元宵節素來有「中國情人節」之稱，因節慶當晚常掛花燈慶祝，部份人會將之翻譯成英語中的Lantern Festival（燈籠節）。在新加坡和馬來西亞，元宵節又稱為Chap Goh Mei，若走在獅城、馬國，聽到有人高呼「Happy Chap Goh Mei！」，便是視人元宵節快樂之意。



Chap Goh Mei取自閩南語「十五暝」發音，作「第十五晚」解，用以代稱正月十五元宵節。傳統上過了年十五晚，新年亦告結束。新加坡馬來西亞人與福建人為數眾多，「十五暝」的稱呼亦因而普及。

古代社會風氣較保守時，年輕女子往往不輕易出門，婚姻大事更不由自主，唯獨元宵燈會盛事，少女可結伴同遊，不少年輕男女因而結識，發展感情。少女亦趁此機會向上蒼祈求美滿婚姻。

馬來西亞檳城一帶發展出「擲柑」習俗。閩南俗語有云：「擲柑，嫁好翁」（閩南女子對外人稱自己丈夫為「翁」）。未婚女性會在元宵節當天精心打扮，到海邊或河邊拋柑擲橘，祈求嫁得好郎君。

現代婚戀自由，拋柑舊俗亦「與時並進」，演變成一種交友活動。每到元宵佳節，女子會將姓名和聯繫方式寫在柑橘上，男子則會以蕉代柑，再投入水中。男女會自水中撈起任意香蕉、柑橘，或到場與意中人交換，一段美好姻緣，或許從此開始。