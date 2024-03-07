香港飛新加坡乘客機上遭偷走8萬美元現金　一男子被捕

一名男子在飛機上偷走8萬美元（約10萬7488新元）現金，隨後嘗試匯款出境，但被警方及時攔截並起獲約8萬新元現金。



新加坡警察部隊星期三（3月6日）發佈文告，揭露這宗發生在飛機上的盜竊案。

星期二（5日），一名從香港飛來新加坡的乘客下飛機後發現包裏的8萬美元不翼而飛。這名乘客稱自己在飛機上時把包放在頭頂的行李艙，但沒有目睹有人翻自己的包。

機場警署的警員隨後利用飛行記錄，並和商業事務局合作查明小偷的身份。

初步調查顯示，一名54歲男嫌犯在偷走這筆錢後，曾到牛車水珍珠大廈嘗試分四次匯出3萬7897元7角現金。警方及時攔截了這些轉賬。

警方在接到報案的當天逮捕這名嫌犯，經搜查發現他擁有多種面額和國家的貨幣，警方起獲總值7萬9662元8角3分新元的現金。

男嫌犯將於星期四（7日），在違反東京公約（Tokyo Convention）的罪名下被控上庭。

機場警署署長馬拉蒂（Malathi Muthu Veran）說：「機上盜竊是嚴重的罪行，機場警察將所有乘客的安全放在首位。我們對這起案件的迅速行動確保了罪犯被即時逮捕並受到制裁。機場警察將繼續與機場相關方密切合作，確保飛航的安全。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

