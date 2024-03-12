拍下恐怖過程　德國新天鵝堡姦殺美籍華裔女遊客　美國漢囚終身

一名31歲美國男子博林（Troy Phillip Bohling）涉嫌在2023年6月於德國著名旅遊景點德國新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）附近，企圖強姦並謀殺21歲美籍華裔女子Eva Liu，並將另一名22歲美籍華裔女子Kelsey Chang推下山谷。案件3月11日在德國宣判，男子被判終身監禁。



法官指出他的犯行「特別嚴重」，調查結果意味着他不會像非嚴重謀殺案那樣在15年後獲得自動假釋。

博林可對定罪提出上訴，也可申請在美國服刑。他的律師表示，當事人已建議被告不要這樣做，因德國的拘留條件更好。

德國新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）附近2023年6月14日發生2名女遊客遇襲以及被拋落山、最終一死一重傷的慘劇。德國肯普滕（Kempten）法院2024年2月19日就此案開庭首天，涉嫌向兩女施襲的美國犯人博林承認強姦及謀殺罪。圖中以物件掩面者便是疑犯，照片攝於他2月19日出庭之時。（Reuters）

德國一法院2024年2月19日就此案開庭首天，涉案疑犯、博林承認強姦與謀殺。惟根據美媒報道，在德國的司法系統，疑犯當時這樣說明，還未算正式承認控罪。

Eva Liu及Kelsey Chang在2023年6月14日下午遇襲。疑犯博林在案發後一度逃離現場。警方出動逾25輛車追捕，最終將他拘捕。

疑犯的代表律師穆勒（Philip Müller）稱，當事人犯案是臨時起意，並無預謀。穆勒稱當事人知道受害人在沒人救助的情況下會死，但仍將她們遺下。他說當事人對其犯行深感羞愧，想向受害人家屬道歉。

來自密歇根州的博林在庭上發言，但僅止於確認律師的聲明準確。此外疑犯在庭上承認持有兒童色情物品。它們是調查人員在調查此案期間發現的。

案發當天兩女遠足，在可欣賞到新天鵝堡美景的瑪莉安橋（Marienbrücke Bridge）附近遇到該名美籍男子。當時她們走在一條登山徑上。

男子聲稱通往觀景點的路難行，將她們引領到一條小徑上，然後開始對Eva Liu「出手」。他將她推倒在地，企圖對強姦她以及扼頸。

目睹同行朋友遭狼抓的Kelsey Chang上前阻止，但被兇徒掐頸及推落斜坡。他將Kelsey Chang推落山後，再性侵Eva Liu，並用腰帶勒她的頸，最後也將她拋落深谷，該處高度近50米。

博林在強姦以及用自己用腰帶勒死Eva Liu時拍攝影片。檢察官也發現手機上充滿暴力色情內容。

檢察官在總結博林的案件時說，「他把她當作一個物體，然後把她扔出橋架，就像一件他不再需要的物體一樣。」

當局出動直升機救起兩名女子，但Eva Liu送院同日晚上傷重不治；Kelsey Chang在救援員抵達時仍能說話。疑犯落網後被控謀殺、企圖謀殺以及企圖性侵等罪名。

新天鵝堡是歐洲受歡迎的旅遊目的地之一。（路透社）

新天鵝堡是德國最受歡迎的旅遊景點之一，每年吸引約140 萬遊客，其中夏季平均每天接待約6,000 人。附近的瑪莉安橋也是熱門觀光點。