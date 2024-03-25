譚輝智親解唱《記憶棉》原因 古淖文奪冠後唔講肥媽只想吃薯片

TVB的音樂選秀節目《中年好聲音2》昨日（23日）舉行決賽，由安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔及沈宗賢競逐冠軍寶座，節目更請邀請到楊千嬅擔任評判。而最終結果由古淖文奪得第一名，譚輝智奪得第二名及顏米羔奪得第三名，賽後三人一同接受傳媒的訪問。

古淖文奪得第一名，譚輝智奪得第二名及顏米羔奪得第三名，賽後三人一同接受傳媒的訪問。(陳順禎 攝)

古淖文對於得到第一名表示還未能接受：「因為我睇完嗰欄20分，我真係抖唔到氣嗰刻！即係嗰啲眼水已經係咁嚟，咁好彩米羔已經即刻話你唔好喊啊，頂住啊，頂住啊！一片空白囉，唔知自己係度做乜嗰啲，覺得吓真係我咩咁樣。」但他還是覺得很興奮，而被問到今次終於奪得冠軍時，他說：「其實我冇諗過贏定輸嘅，因為我由108強一路一路咁去唱，去到三甲嘅時候，我話爽啦，可以唱英文歌啦，真係喺台做自己咁樣去唱一首歌做一次，唱完一次我覺得好爽，直情係腎上腺爆燈。」他說之後已經沒有理會名次，唱到他想唱的歌就覺得很興奮。古淖文說比賽結束後第一時間想做的是吃薯片、炸物及辣的東西，因為不要再比賽而好好保護聲音，想放縱一下。

古淖文對於得到第一名表示還未能接受。(陳順禎 攝)

古淖文說之後已經沒有理會名次，唱到他想唱的歌就覺得很興奮。(陳順禎 攝)

譚輝智則表示很開心：「其實好漫長呢個比賽，去到最後有啲感動。」他覺得感動原來是因為知道《中年好聲音2》終於完結，今次是最後一場。而被問到跳舞對他來說是否難事時，他就說對他是難事：「但係如果多啲練習，其實都係有可能㗎！」他亦很滿意自己在舞台上的表現，但絕對不是「搞笑」的。譚輝智被問到是否選錯快歌時，他說自己沒選錯快歌，最後更即席表演跳舞，他覺得計選錯的話反而是最後一首決勝負的歌曲：「因為我成個比賽都係唱舊歌多，咁我想最尾嗰首畀我任揀，咁我就想唱番啲新歌，又當係一個挑戰，其實我從來都唔會話揀唔揀錯。我嘅出發點係自己鍾唔鍾意，所以我自己又唔覺得揀錯嘅，只係可能未必適合嘅某啲歌，我覺得最緊要過到自己都ok。」

譚輝智很滿意自己在舞台上的表現。(陳順禎 攝)

譚輝智唔覺得自己揀錯歌，佢嘅出發點係自己鍾唔鍾意。(陳順禎 攝)

顏米羔覺得得到第三名十分興奮：「三甲興奮到爆啦，由頭到尾我都係話想爭取多一round唱多首歌，其實我最感動唔係最尾咩名次，最感動係入到三甲嗰個moment。」他對於名次不是很著重，反而想多唱幾首歌。至於在網上票選不入三甲時，他表示沒有擔心：「都未出晒，出埋先啦！投票嗰啲好虛無，都唔知㗎嘛，我比較concern自己快歌出嚟個分會係點。」顏米羔說比賽結束後只想「舒舒服服食一餐邊爐」，看來三人在比賽期間都有好好保護聲音及保持身形，所以都想在比賽結束後大快朵頤一餐。

顏米羔覺得得到第三名十分興奮。(陳順禎 攝)

顏米羔於名次不是很著重，反而想多唱幾首歌。(陳順禎 攝)

古淖文被指有濃濃的「江湖味」，他就搞笑回應：「我都唔知啊，可能做慣show有陣做show嘅味掛。我識嗰啲巨星好犀利㗎，妹姐啊哥哥啊嗰啲，去到依家江唔江湖味都唔重要，最緊要係你上到台好enjoy，你唱到首歌就得㗎啦。」他表示接受大家說他有「江湖味」，更說只要可以唱歌就覺得很高興，說什麼都可以。古淖文說之後的發展都是以唱歌為先，若有機會就會做主持或是演員。

古淖文被指有濃濃的「江湖味」？(陳順禎 攝)