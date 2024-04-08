福祿壽訓練學院｜郭珮文「迷女郎」發呆勁搞笑　陳懿德出招化尷尬

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的香港首個扮嘢真人Show《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》，昨晚（7日）八點半翡翠台播第二集。除了Top Student，本集還有其他精彩位值得留意。

先說來自廣州的「行走的CD機」梁山山，他分別扮聲模仿張學友、譚詠麟及古巨基，為了增加喜劇效果，更自製氹女友橋段，兼同場加映「阮兆祥BB」及「噴水」情節，成為三燈選手！祖藍說：「鋪排順暢，唱功亦係相當之好。」思捷亦大讚：「佢啲dynamics（力度）控制得非常之好。」對用聲甚有研究的山山，還在台上邊發表「物理系變聲模仿論」、邊演唱示範：「學友嘅歌係裝飾音，古巨基係夾音，由佢變到去譚詠麟都好容易。」祖藍聽畢大讚：「我冇你扮得咁似，得喎！」思捷更難得認低威：「不如咁啦，你做我哋導師好冇呀？」至於網民除洗版式錯重點指山山樣子酷似男團成員及林國斌外，還有讚他唱歌好聽：「呢位山山聲仿真係勁」、「唱歌好聽」、「個樣Ok又唱得」。在內地有「小張學友」之稱的山山確實曾推出過音樂作品，並曾在不少公開場合獻唱。

行仔又真係有啲年青時劉德華嘅影子嘅。

另一位「三燈得主」是「古巨軒」（周百恩），分別以古巨基及張敬軒腔獻唱《愛得太遲》及《春秋》的周百恩，當唱到張敬軒的《春秋》時，雖然歌藝與真張敬軒有段距離，但聲線亦真的有點相似；加上張敬軒出名難扮，網民亦讚百恩勇於挑戰難度及創先河：「張敬軒嗰個創先河」、「從未見過有人扮張敬軒」、「張敬軒扮得唔錯」、「春秋好似張敬軒」、「張敬軒好難扮」。現場的祥師兄亦指鮮有見人模仿張敬軒：「我覺得呢個人物喺佢演繹底下，有影子喺度，《春秋》好難唱！」思捷則說：「我覺得有時聽歌，要聽啲搏命啲嘅先feel到有爆炸力。頭先你好搏命，我知你係辛苦，我鍾意你呢樣嘢！」面對導師們一面倒正評，百恩全程抿嘴忍淚大為感動，不過更為感動的是，原來百恩與祥師兄甚有淵緣，祥師兄在百恩為《獎門人》擔任禮儀先生時傳授不少心得，不過百恩自責「學唔識」，為了報恩也為了證明自己，百恩最終選擇加入祥師兄隊：「我好想入祥師兄隊入面，去做一次佢想要我做嘅嘢！」

「筷子基」同助演「廣州陳奕迅」同樣搶鏡。

除了聲仿出色的入圍者，還有樣子與原裝真的相像的入圍者。J2er之一、曾主持《見步行步 台灣篇》及《膽粗粗‧Here We Go》等的蔡景行（行仔），以劉德華經典牛仔褸Look獻唱《十七歲》，聲線、眼神及表情均與年青時的華仔有點相像，祖藍看畢驚呼：「獵鷹劉德華！佢某啲眼神好似好年輕、十七歲嘅華仔！」結果行仔成功吸引祖藍及思捷進行爭奪，行仔更極有鬥志地表示要超越思捷：「我覺得自己扮思捷哥扮（華仔）好似，咁我就好努力扮得冇咁似你，我想有我自己風格，我想超越你！」令思捷大為欣賞：「我好鍾意後生仔有咁嘅火，因為我廿幾歲嘅時候就Exactly好似佢咁！」面對導師正評，行仔更搞笑地Chok出華仔樣以示感謝。對於行仔表現，網民亦普遍認為真有年青時劉華影子：「行仔扮華Dee又Ok喎」、「眼有少少似」、「其實行仔個樣唔差，表現都唔錯」、「真係可以做劉德華後生版」，更有網民指行仔酷似「羅天宇」。另一撞樣代表還有綽號「筷子基」、樣子有七成半似鄭中基的陶大衛，與助演好友「廣州陳奕迅」阿富的演出獲讚形神俱似，還有不少網民認出「筷子基」是網紅，成名作是扮鄭中基唱《青春痘》，另外還有不少頭戴「標誌性長直假髮」、模仿鄭中基Tone的歌唱短片，獲讚唱功不俗之餘，在內地及大馬均已擁有粉絲。

郭珮文變咗「迷女郎」。

除了參賽者，獲封「迷女郎」的郭珮文（Juliana）以及「補鑊專員Just A 竹」陳懿德亦引爆熱議。以《鬼滅之刃》戀柱造型擔任「扮工室助理」的Juliana，連續兩集節目均鮮有發言，先後遭祖藍及思捷點名要求「對話」，當中以與思捷互動最為搞笑。當思捷準備淘汰其中一位隊員時，他故意說：「都要啲唔識講嘢嘅Cue我」，可惜被暗示接話的Juliana未能接上，思捷只能笑言：「佢堅持唔問喎。」德德見狀連忙幫忙打圓場之餘，亦嘗試提醒Juliana，幾經德德努力，Juliana終於「醒番」，嘗試cue回思捷淘汰流程，可惜未知是否太過緊張，Juliana一時間不但講不出思捷隊名，就連「班房」兩個字也說不清楚，令思捷相當無奈；由於Juliana表現太過「經典」，令不少網民懷疑是製作組故意設計橋段。至於在旁全程貼心的德德，亦因而贏盡網民讚賞，大讚德德抵得諗又肯做肯捱，紛紛對這位新一代「東張女神」進行起底，並直指德德之前在《香港小姐再競選》的腹語演出，是足以令人眼前一亮，演藝天份夠高！

不過佢始終都可能因為緊張開口夾著脷。