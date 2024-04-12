女星昔日不介意為黃子佼拍性感照　稱「沒有想太多」竟惹網民批評

日前藝人黃子佼被查到持有未成年少女的影像，又被當事人出面告性侵，引發外界譁然！對此，有網友挖出女星熊熊（卓毓彤）過去曾擔任黃子佼攝影展《春夢‧女神》的女主角，她近日受訪時談起此事，不料卻遭網友酸「蹭熱度」。對此，熊熊也忍不住出面回擊。



2013年熊熊擔任黃子佼《春夢‧女神》攝影展的女主角，當時兩人受訪時，黃子佼大讚專業、配合度高，還會自己構想拍攝的角度；而他被問到拍攝時有無反應？他則笑說「手、腳都在抖，真的沒辦法有反應。很可惜，我體力不好」，還稱「平均5天還是會有1次春夢」，幻想的對象從天后、路人甲到朋友等等都有可能。

【圖輯】點圖放大看更多熊熊（卓毓彤）性感照👇👇👇

+ 26

據《三立新聞網》報導，近日熊熊接受媒體訪問時，被問起過去擔任黃子佼攝影展女主角一事，表示當時剛出道，自己只是單純地拍了一個照片，「而且我出道的尺度，本來就是比較性感的，所以我自己個人沒有想太多」。不料近日媒體報導一出，引發外界網友熱議，還遭網友酸是在「蹭熱度」。

對此，熊熊也出面在相關新聞底下留言表示：「原本只是很簡單的錄影前被訪問產後婚姻生活，記者詢問我之前跟佼哥拍攝的互動，我如實以達，僅此而已，並沒有要蹭什麼。留言講有的沒有的網友，檢討被害人，也是一種很可怕的傷害行為，但可惜人性就是如此邪惡！」

【相關圖輯】黃子佼懶人包｜藏7部未成年色情影像、疑性侵少女 多位藝人割席（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

延伸閱讀：

GENBLUE幻藍小熊赴韓拋震撼彈！「隊長被淘汰」傻眼了

「小丸子」接班聲優找到了！是「火影新世代」裡面的她

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】