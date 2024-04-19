鍾麗緹14歲細女小背心曬舞技甚有女團味　有望成為新任最靚星二代

撰文：金秀玲
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現年53歲的鍾麗緹是一代混血性感女神，近年幾乎絕跡香港影壇，間中亮相內地綜藝。曾三度結婚的她，與首任丈夫誕下長女張敏鈞（Yasmine），與第二任丈夫誕下二女張思捷（Jaden）及三女張凱琳（Cayla），三個女兒都遺傳她的美貌和身材，Yasmine早前曾參與溫哥華華裔小姐並榮獲亞軍，顏值毋庸置疑。而三女Cayla近日亦已經14歲，她絕對稱得上是暴風成長，打扮亦較同齡女孩成熟。

鍾麗緹的兩位小女兒Jaden（右二）及Cayla（左一），一直與母親長居於北京。（鍾麗緹IG圖片）

Jaden與Cayla一直與母親長居於北京，Cayla正就讀北京一所國際學校，預計於28年畢業。她不時於社交媒體分享千金生活，早前於高級西餐廳用餐，穿著黑色吊帶裙與Cap帽，頭頂一頭啡髮，芭比般的甜美外貌和體態展現名模級時尚，散發濃濃星味，在網絡引發不少迴響，現時其社交平台已有逾3萬人追蹤！

鍾麗緹小女兒Cayla現年14歲，外出已經以名模級成熟打扮示人。（張凱琳IG圖片）
鍾麗緹小女兒Cayla不時擺出名模級高冷表情。（張凱琳IG圖片）
Cayla偶然在社交平台分享校園生活。（張凱琳IG圖片）
她亦揹著名牌袋出席宴會。（張凱琳IG圖片）
Cayla身穿露背晚裝。（張凱琳IG圖片）
Cayla與朋友仔。（張凱琳IG圖片）
Cayla的IG開了不夠1年，已有逾3萬追蹤，相信出道都一定大把人支持。（張凱琳IG圖片）

而近日她上載與好友在操場跳舞的片段，身穿小背心運動服的她手長腳長，跳起舞來功架十足，又有青春氣息，甚有女團成員味道。過往網民常說邱淑貞女兒沈月、龔慈恩女兒林愷鈴、上山詩鈉女兒Hillary是「最美星二代」，如今看來Cayla都有得鬥，有望接棒這個寶號，甚至出道做藝人都冇難度！

Cayla的五官像洋娃娃，有望接棒成為最新的「最美星二代」！（張凱琳IG圖片）
Cayla目前正在箍牙，相當將來拆走牙箍後一定更靚女。（張凱琳IG圖片）
Cayla（左）與同學仔在操場跳舞，甚有女團功架！（張凱琳IG圖片）
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