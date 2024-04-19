鍾麗緹14歲細女小背心曬舞技甚有女團味 有望成為新任最靚星二代
撰文：金秀玲
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現年53歲的鍾麗緹是一代混血性感女神，近年幾乎絕跡香港影壇，間中亮相內地綜藝。曾三度結婚的她，與首任丈夫誕下長女張敏鈞（Yasmine），與第二任丈夫誕下二女張思捷（Jaden）及三女張凱琳（Cayla），三個女兒都遺傳她的美貌和身材，Yasmine早前曾參與溫哥華華裔小姐並榮獲亞軍，顏值毋庸置疑。而三女Cayla近日亦已經14歲，她絕對稱得上是暴風成長，打扮亦較同齡女孩成熟。
Jaden與Cayla一直與母親長居於北京，Cayla正就讀北京一所國際學校，預計於28年畢業。她不時於社交媒體分享千金生活，早前於高級西餐廳用餐，穿著黑色吊帶裙與Cap帽，頭頂一頭啡髮，芭比般的甜美外貌和體態展現名模級時尚，散發濃濃星味，在網絡引發不少迴響，現時其社交平台已有逾3萬人追蹤！
而近日她上載與好友在操場跳舞的片段，身穿小背心運動服的她手長腳長，跳起舞來功架十足，又有青春氣息，甚有女團成員味道。過往網民常說邱淑貞女兒沈月、龔慈恩女兒林愷鈴、上山詩鈉女兒Hillary是「最美星二代」，如今看來Cayla都有得鬥，有望接棒這個寶號，甚至出道做藝人都冇難度！
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