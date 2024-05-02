陳敏之未走出喪母之痛又遇業主收樓逼遷　痛哭：很難回復昔日的我

陳敏之本年1月經歷喪母之痛，指母親不敵急性血癌離世，她因而大受打擊，多次於社交平台抒發心情，表示一想到亡母就痛哭，就連見記者時，她都忍不住講到喊，更泣不成聲。

陳敏之早前在活動上講起亡母又泣不成聲。（資料圖片）

雖然已過了幾個月，不過敏之仍未走出喪母陰霾，至今仍不時在社交平台隔空與母親對話，分享自己的生活，前幾天才透露自己又在夢中見到媽媽，她說：「剛剛突然好想好想媽咪 哭了一場 我怎能這樣失去了妳 係咪發夢 我想係發夢 一覺瞓醒原來係夢境 妳已經煮好飯等我吃 點解做人咁痛苦 點解要不斷經歷這些痛 媽咪我知道妳有千言萬想同我講 我也很想攬實妳同妳傾通宵 這幾個月太多太多事發生 好多野想同妳分享 媽咪I Love You❤️ 求妳到夢中找我🥹」

陳敏之自小與母親感情要好，對於她的離世，敏之非常痛心，事隔數月仍未走出陰霾。

敏之在母親離世後，品嘗到她生前最後一次煮的炆冬菇，又再爆喊。（IG@sharonchanmanchi）

剛踏入5月，敏之又自爆自己連環不幸，原來她因為業主收樓而被逼遷，要在30日內搬走。敏之說自己本來幫媽咪整理遺物，把其物品捐贈或放入迷你倉，忙完一輪以為可以抖一抖，但她說：「跟住收到業主訊息，要收返層樓，我暈了！」不過敏之自我安慰，認為是神的安慰，又表示：「媽媽一定係幫我做緊嘢 佢出唔到聲話俾我聽 但我同佢有心靈感應 佢一定會幫我哋 唔會俾我同子樂受苦 媽媽是我們的守護天使👼」。

敏之自爆近日被業主逼遷，她唯有相信是母親的心意。（IG@sharonchanmanchi）

雖然她指懂得母親的心意，但仍很希望搬家是今年最後變動，可以真正休息和放長假，敏之堅強地說：「心靈還需要醫治 沒那麼快 但已經很快 我相信是因為我的意志力強 但我想真正的休息 所有嘢都想拋諸腦後 給我好好的想念..放下妳 放下..不是放棄 是放低所有問號和不忿氣 結局已經不能改變 希望能轉化為好嘅角度 有媽媽的像個寶 沒有媽媽的,也要把自己當寶 我愛你們🫶 爸媽💕」

按圖睇陳敏之發文內容：

不過今早（2日）敏之還是忍不住缺堤，她說自己搭的士，聽到電台《雲妮鍾情》節目播放著一首「關於你永遠不在身邊了」的歌，她問：「點解又要咁應景 我哭了🥹音樂的確係會令人很痛 但也可以有治療作用 路總要繼續行 妳也不想我這樣下去 我完全明白的 但實在太愛妳💕 是很難很難回復昔日的我」不過敏之很快便收拾心情，貼上一張正在化妝的自拍照，她說：「到了 喊完好好多 投入工作 保持專業 媽你最想見到的🫶」

敏之在母親離世後常常痛哭，又隔空向媽咪喊話，令人憂心。（IG@sharonchanmanchi）