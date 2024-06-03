張致恒被指登台收七萬後疑被追數　夫妻急否認搵得多：而家好麻煩

張致恒與太太區燕雯（雯雯）兩夫妻話題不絕，二人帶著4個兒子及3隻狗，但屢次陷入財政危機，屋企曾被截水截電。早前雯雯自爆已跟母親斷絕關係，現時只是債主與借款人關係，月初她又上載新片，連環爆四大惡耗，稱兒子入急症、狗狗患癌，就連她自己都懷疑有腫瘤，可謂屋漏兼逢夜雨。

張致恒與雯雯一家六口，長期陷入財困。（IG：@stevencheung）

張致恒曾在直播中透露，一家人每月基本開支要三萬幾蚊，為了撲水他更放下面子貼支付平台QR Code叫大家畀錢；上月母親節，雯雯表示自己將要行最後一步搵快錢，認為只要不是殺人放火都是一個行業，這樣才能重新生活。半個月前，更有一名癌症病人到其社交平台追數，指雯雯欠自己萬六蚊，連包多春魚都收唔到。對方說：「我真係諗住搵《東張西望》，標題係：寧願呃癌症病人錢，都唔願意出去打工嘅前偶像夫妻。唔好逼我！」

張致恒透露自己一家每月開支約三萬幾。（資料圖片）

雯雯在母親節宣布，為了搵快錢及重新生活，將要「行最後一步」。（IG@ugly__mama）

雯雯說，為了兒子和狗狗一定得，認為只要不殺人放火都是一個行業。（IG@ugly__mama）

雯雯亦有親自回覆：「首先，我好多謝你當初主動出現幫我哋。我從來冇諗過呃你，只係我而家未有鬆動可以還到畀你，就算其他人我同樣都係未還，當初你主動企出嚟幫我哋嘅時候，我都有同你溝通我冇咁快有能力可以還到錢，你亦話你明白。至於你兩包多春魚，我冇咗你地址，你block咗我，我根本聯絡唔到你。」更表示：「就算你公開一切，我都尊重你，當中亦可以證明到我有講清楚我冇咁還（快）到畀你，所以不存在呃你錢。最後希望你unblock我，畀返你地址我寄畀你。亦祝你健健康康。」之後雯雯又灰爆出IG Story表示：「既然世界不容納，倒不如離開。」

被癌症病人追數後，雯雯曾發表厭世留言。（IG@ugly__mama）

而近日，張致恒一家的財政問題似乎漸露曙光，張致恒最近不止一次去內地登台，歌迷更非常熱情，又舉牌又送花；有人更問想知張致恒出差費幾多，指自己開士多，想請張致恒。日前抖音再有他的登台片流出，今次他更不再獨沽一味唱《死性不改》，而是唱《眼紅館》，更好識做與觀眾一齊做心心手勢。有人對張致恒表演非常有興趣，留言問：「請他要多少錢？我明天廢品站開業，想叫他來唱幾首。」片主就回答：「七萬」

BOYZ在過往的演唱會都合唱過《眼紅館》，不過坊間較熟悉的是關智斌獨唱版。（網上影片截圖）

張致恒早前現身內地登台唱歌，期間有熱情粉絲上台獻花。（截圖 / 抖音）

張致恒又登台，財政狀況似乎現曙光。（片段截圖）

貼出其登台片的片主，表示請張致恒要七萬。（片段截圖）

不過《01娛樂》引述片主的留言後，張致恒與雯雯都有出限時動態回應，雯雯今次不鬧老公，二人罕有同聲同氣，齊聲否認收七萬！雯雯先發聲：「七萬？如果係，我而家唔使咁乞丐。」張致恒就叫我們不要亂寫，他說：「搞到個個都嚟問我係咪收七萬，係收七萬我就唔使咁閉翳啦！」到底「個個」是誰？有網友就推測是否有債主臨門追他還錢，所以他要急急否認。

雯雯不鬧老公，罕有跟老公同聲同氣，齊聲否認收七萬登台費！（IG@ugly__mama）

《01娛樂》原文引述片主留言，但張致恒卻否認，指「個個都嚟問我」，並稱：「係收七萬我就唔使咁閉翳啦！」（IG@stevencheung）

而張致恒其後再出限動，否認自己收七萬登台費，他不斷求大家放過，說：「如果你哋想聽歌嘅話，我搵日開IG Live唱畀你哋聽啦，免費嘅OK？我收七萬蚊一場我就唔使咁辛苦去打工啦，就係網友一句亂講嘅說話搞到我而家好麻煩，我只係想努力工作努力生存努力搵錢，求下你哋畀條路我行啦，應付到屋企開支，如果有多餘嘅錢我一定會還畀人。」