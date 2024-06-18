向展鵬將自資出歌　卻自言唔算鍾意唱歌：係嘅後生嗰時入咗行啦

去年參加《中年好聲音2》的向氏家族後人向展鵬（Jeffrey），在比賽中60強止步，之後亦沒有出席《中年好聲音2》的後續活動。他日前透露自己被淘汰後曾暈倒七次及撞到面癱，醫生估計是他無法承受太大壓力，加上他自覺性格不適合做娛樂圈，所以亦無意做藝人，近月來推卻不少登台邀請。儘管如此，但Jeffrey原來正準備自資出歌，他說自己純粹想玩下，亦說不上很喜歡唱歌，出歌或者是圓夢或人有我有心態，冇人聽都冇所謂。而講到這裡，他更以「養馬論」為喻，究竟係點？



向展鵬向《01娛樂》透露自己正籌備出歌，兩、三個月內亦會有些搞作，他說：「出歌係我自己嘅事，我自己畀錢出歌，我覺得係好簡單嘅事。」（資料圖片/胡凱欣攝）

Jeffrey的爸爸向華榮，是向華強和向華勝的哥哥，他亦與圈中人有不少淵源，年輕時接洽過多間唱片公司，惟最終沒有出道做歌手，轉投保險界，年薪千萬。Jeffrey早前透露，自己在《中2》落敗後多次暈倒、半邊身無力，面部麻痹等，但檢查過血管、腦、心臟都冇事，醫生就解釋，可能是他無法承受太大壓力。他說：「你見我出嚟唱歌好輕鬆，有時自己搞下演唱會，好似好enjoy，其實我表面冇嘢，但係個人都好緊張，可能真係唔係好適合入娛樂圈。我做每樣嘢都想做好佢，但係有陣時未必係自己能力可以做到。」他說當初參賽純粹貪玩，抱著一試無妨心態，但並無打算做歌手或在幕前再發展。

雖然向展鵬在電視上唱歌表演得游刃有餘，但原來他心裡緊張得很，比賽後有不少後遺症，醫生診斷他為無法承受太大壓力，他亦自覺個性不適合做藝人。（電視截圖）

Jeffrey自比賽結束後已甚少唱歌，雖然4月份有搞過保險晚會，在當晚與朋友包場玩並當眾演唱，不過除了這次及早次於乾弟的婚宴上一展歌喉外，他幾乎沒唱過歌。他表示：「4月嗰次係保險Function，以前做保險好多都係跑馬、去紅酒會試酒，咁既然我唱開歌，同事就提議，橫掂我唱開歌，不如試吓咁樣搞個新穎啲嘅活動。其實唔係我自己真係想唱咁多首歌，但係後尾搞到好似音樂會。」他說自己現在不想在人前演唱，所以好多朋友、叔伯有時叫他露兩手，又或是有晚會請他做表演嘉賓，他都一一婉拒，「其實都好尷尬，人哋個個以為我好鍾意唱歌。」

向展鵬在保險晚會上唱了8首歌，但此後就甚少開金口。（Instagram：jeffrey__heung）

話雖如此，但Jeffrey明明正籌備自己出歌，卻原來不喜歡唱歌？他卻直認不諱，指自己不是那種好恨出歌，要開演唱會那種人，年輕時即使有過歌手夢，但要入行一早入咗，無需等到現在，他解釋：「當時未有第一份工作咪想入娛樂圈，但係到做咗嘢之後又覺得係另一樣嘢，自己理想唔同咗囉，唔係真係咁鍾意唱歌，如果真係咁鍾意唱歌可能當年入咗行啦，以屋企關係所有嘢，未必會出名，但係At least入咗行，我諗我唔係非常唔鍾意唱歌，唔可以話唔鍾意，但係未算非常熱愛。」他說出歌可能抱著「人有我有」心態，「個個都話出歌，我都出隻自己嘅歌啦，既然咁多年都有玩唱歌。」

向展鵬年輕時與霍汶希Mani影過雜誌相，好友梁思浩又曾透露，向展鵬曾獲郭富城經理人小美羅致旗下。（Instagram：jeffrey__heung）

向展鵬是保險界猛人，旗下團隊數百人，他認為做保險比歌手適合自己，所以唱歌只是玩票性質。（Instagram：jeffrey__heung）

本身是馬主的Jeffrey更以「養馬論」比喻自資出歌，他說當初想去上水雙魚河馬會騎馬，但因為自己冇馬，所以要排隊，但他不想等，「嗰時一星期騎一次，要人哋取消先可以騎多一次，咁我覺得唔夠喉，我咪買隻馬囉咁咋嘛。佢4歲嗰時養佢，而家都11歲，都養咗7年，我就係因為唔想排隊，想隨時可以騎就騎，咁咪養隻馬。」他的愛駒在馬匹之中仍算小朋友，有時脾氣不穩定又易受驚，Jeffrey分享：「有一段時間我直程係入去拖住佢去食吓草，行吓，我都好Enjoy，我唔使話買咗一隻馬就要騎足佢，有啲人好鍾意日日都要騎，但我唔係。」

本身是馬主的向展鵬，以「養馬論」比喻自資出歌一事，而相中的就是他的11歲愛駒阿B。（Instagram：jeffrey__heung）

因為不想排隊輪騎馬，所以就買了一隻馬，不是一般人做得到。（Instagram：jeffrey__heung）

講到出歌進度，Jeffrey說目前寫了兩首歌，特意邀請自己欣賞的作曲人去作曲，就是張家誠。Jeffrey表示自己很欣賞對方，「佢都唔係個個都肯出㗎，都要上佢Studio唱過啲歌、試音，佢覺得OK先得。人哋都出名㗎嘛，係咪先？佢都唔會亂同人出歌囉，我試咗幾首歌唱咗畀佢聽，之後先傾點樣出，而家就等緊填詞。」他又直言，唱歌純粹是滿足自己，即使冇人聽都不要緊，更謂：「我冇諗過要宣傳㗎，我冇諗過要喺電台播或者點樣派台，有人Offer過幫我宣傳，但係我就覺得唔係咁需要。」