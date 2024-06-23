姚嘉妮林祖輝離婚｜陳山聰被指婚禮狂咀新娘　親揭當日真相

姚嘉妮與林祖輝最近被爆出結束18年婚姻，至於離婚原因二人都不欲多言，只強調不涉及第三者。另外有指姚嘉妮舉行婚禮當日完成註冊手續後，竟當住老公林祖輝面突然熊抱擔任兄弟團的陳山聰狂咀，場面令人咋舌，林祖輝亦一度尷尬黑面。

姚嘉妮與林祖輝及一對兒女。

日前（21/6）陳山聰現身將軍澳電視城出席無綫劇集《反黑英雄》宣傳造勢活動，他就事件接受《香港01》訪問時說：「其實我當嘉嘉係阿妹咁，而且我都係啱啱先知佢哋婚變，當知道呢個消息，我都覺得好突然，點解會咁？因為當年佢結婚嘅時候，我都係做兄弟，亦明白家家有本難念的經，而且每個家庭都有自己背負嘅嘢，咁所以都應該尊重佢哋嘅決定，希望佢哋生活愉快。（會唔會慰問佢？）明白呢段時間佢哋都會有好多事要處理，咁所以我都唔打擾佢住，暫時畀啲空間佢哋，遲啲我諗會約埋陳敏之同佢一齊食個飯傾吓偈。」

姚嘉妮與陳山聰感情要好。

對於被指同姚嘉妮狂咀一事，陳山聰斬釘截鐵否認：「邊有呀，梗係唔係啦！梗係冇咁嘅事啦，邊有咁嘅事呀。我記得當時喺黃金海岸註冊，我同祖輝佢哋咁熟，你哋都會諗到祖輝喺隔離，仲啱啱結婚，佢點會熊抱我然後錫我呀，呢啲都只不過係一啲傳聞嚟。我哋絕對唔會，因為我哋係好好嘅朋友。」