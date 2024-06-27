梁朝偉生日前去撐NewJeans見面會 韓國街頭現偶像式生日應援
今日（27日）是影帝梁朝偉（偉仔）的62歲生日，他深受全球粉絲愛戴，有網民就發現，韓國出現了偉仔的偶像式應援！韓國街頭居然出現了梁朝偉的應援易拉架，更寫住「HAPPY TONY DAY」，設計亦十分少女心。原來有韓國Fans為他舉行了男團偶像式的生日應援，當中包括與首爾的Cafe聯乘推出甜品，生日展、生日杯套等等，但最受歡迎的可能是「人生四格」合影，是近年大熱的韓式照相系列，有點像以前的貼紙相。搞手一早設計好四款有梁朝偉的相框，只要走入照相機，即可隔空與偉仔合照！
偉仔近年與韓團都有淵源，去年他零片酬幫當紅女團NewJeans拍攝《Cool With You & Get Up》MV。NewJeans所屬的ADOR代表理事閔熙珍自爆是親自出面邀請，通過熟人向梁朝偉遞交了MV劇本，獲得對方首肯，參與演出。而偉仔其後都曾表示，這是送給韓國粉絲的小禮物，詳細解釋合作因由：「因為NewJeans唱片公司老闆，咁啱識一個我認識幾十年嘅韓國朋友，佢就through我嗰個韓國朋友搵我，我識咗呢個韓國朋友好多年，佢喺1997年係我翻譯嚟，我去韓國宣傳一路都係佢幫我做翻譯。」
偉仔當時跟對方表示想先了解歌曲《Cool With You》MV的故事才再作決定：「因為我唔知佢想拍咩，Send個storyboard嚟睇吓，Send隻歌嚟聽吓，佢又唔係佔用我好多時間，如果滿足我三個條件我咪拍囉。」原來三個條件是「如果我喺邊，你就要喺邊度拍」、「我個造型你唔可以管，因為係我創作㗎嘛個角色，當然有我自己嘅諗法啦」、「我只有兩小時」，閔熙珍滿足了偉仔三大要求，全面配合，而昨日他與偉仔又再聚頭！
NewJeans正在東京巨蛋舉行《Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome》粉絲見面會，早前因腳傷休養的Hyein正式歸隊，更翻唱了竹內瑪莉亞的經典CityPop《Plastic Love》，YOASOBI登場合唱更掀起高潮，號稱「夢幻聯動」！
而閔代表騷後在IG大曬合照，她與偉仔、村上隆等在觀眾席合影，原來偉仔生日前夕都去了捧NewJeans場，難道他亦是Bunnies（NewJeans Fans）？偉仔素來出名社恐，睇戲都要買埋附近幾個位，但今次他就坐在包廂位置，唔使同人逼！