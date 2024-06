梁朝偉生日前去撐NewJeans見面會　韓國街頭現偶像式生日應援

今日(27日)是影帝梁朝偉(偉仔)的62歲生日,他深受全球粉絲愛戴,有網民就發現,韓國出現了偉仔的偶像式應援!韓國街頭居然出現了梁朝偉的應援易拉架,更寫住「HAPPY TONY DAY」,設計亦十分少女心。原來有韓國Fans為他舉行了男團偶像式的生日應援,當中包括與首爾的Cafe聯乘推出甜品,生日展、生日杯套等等,但最受歡迎的可能是「人生四格」合影,是近年大熱的韓式照相系列,有點像以前的貼紙相。搞手一早設計好四款有梁朝偉的相框,只要走入照相機,即可隔空與偉仔合照!

韓國街頭驚現梁朝偉的生日應援易拉架,慶祝「HAPPY TONY DAY」!(Threads@cae1us)

這種「BLACKPINK」風格擺落偉仔度立即少女心盡現,還有Cafe生日展覽,絕對是偶像級待遇。(X@momentony627)

可以同梁朝偉隔空影貼紙相,一齊做心心手勢!(網上圖片)

偉仔近年與韓團都有淵源,去年他零片酬幫當紅女團NewJeans拍攝《Cool With You & Get Up》MV。NewJeans所屬的ADOR代表理事閔熙珍自爆是親自出面邀請,通過熟人向梁朝偉遞交了MV劇本,獲得對方首肯,參與演出。而偉仔其後都曾表示,這是送給韓國粉絲的小禮物,詳細解釋合作因由:「因為NewJeans唱片公司老闆,咁啱識一個我認識幾十年嘅韓國朋友,佢就through我嗰個韓國朋友搵我,我識咗呢個韓國朋友好多年,佢喺1997年係我翻譯嚟,我去韓國宣傳一路都係佢幫我做翻譯。」

梁朝偉去年客串當紅女團NewJeans《Cool With You & Get Up》MV,引起極大迴響!

偉仔當時跟對方表示想先了解歌曲《Cool With You》MV的故事才再作決定:「因為我唔知佢想拍咩,Send個storyboard嚟睇吓,Send隻歌嚟聽吓,佢又唔係佔用我好多時間,如果滿足我三個條件我咪拍囉。」原來三個條件是「如果我喺邊,你就要喺邊度拍」、「我個造型你唔可以管,因為係我創作㗎嘛個角色,當然有我自己嘅諗法啦」、「我只有兩小時」,閔熙珍滿足了偉仔三大要求,全面配合,而昨日他與偉仔又再聚頭!

偉仔獲威尼斯影展頒發終身成就金獅獎後,帶著獎座凱旋而歸,他當時就解釋了ADOR滿足了他三大條件,所以肯零片酬拍MV,但原來只是用綠幕拍攝。(資料圖片/葉志明攝)

NewJeans正在東京巨蛋舉行《Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome》粉絲見面會,早前因腳傷休養的Hyein正式歸隊,更翻唱了竹內瑪莉亞的經典CityPop《Plastic Love》,YOASOBI登場合唱更掀起高潮,號稱「夢幻聯動」!

NewJeans。(IG@newjeans_official)

Hyein因腳傷休養多時,今次終於重新踏上台板。(IG@newjeans_official)

而閔代表騷後在IG大曬合照,她與偉仔、村上隆等在觀眾席合影,原來偉仔生日前夕都去了捧NewJeans場,難道他亦是Bunnies(NewJeans Fans)?偉仔素來出名社恐,睇戲都要買埋附近幾個位,但今次他就坐在包廂位置,唔使同人逼!

梁朝偉舊年去睇my little airport演唱會,聽歌品味令網民驚喜,如今他更去捧NewJeans場!(微博圖片)

閔熙珍早前親自出馬邀請梁朝偉拍MV,而兩人在偉仔生日前夕,於NewJeans東京粉絲見面會上碰頭。(IG@min.hee.jin)

「社恐」偉仔坐在包廂位置,不用與人逼,但有網民留意到牆上的「嚴禁拍照」標示,笑指他與閔熙珍很反叛。(IG@min.hee.jin)