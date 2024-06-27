梁朝偉生日前去撐NewJeans見面會　韓國街頭現偶像式生日應援

今日（27日）是影帝梁朝偉（偉仔）的62歲生日，他深受全球粉絲愛戴，有網民就發現，韓國出現了偉仔的偶像式應援！韓國街頭居然出現了梁朝偉的應援易拉架，更寫住「HAPPY TONY DAY」，設計亦十分少女心。原來有韓國Fans為他舉行了男團偶像式的生日應援，當中包括與首爾的Cafe聯乘推出甜品，生日展、生日杯套等等，但最受歡迎的可能是「人生四格」合影，是近年大熱的韓式照相系列，有點像以前的貼紙相。搞手一早設計好四款有梁朝偉的相框，只要走入照相機，即可隔空與偉仔合照！

韓國街頭驚現梁朝偉的生日應援易拉架，慶祝「HAPPY TONY DAY」！（Threads@cae1us）

這種「BLACKPINK」風格擺落偉仔度立即少女心盡現，還有Cafe生日展覽，絕對是偶像級待遇。（X@momentony627）

可以同梁朝偉隔空影貼紙相，一齊做心心手勢！（網上圖片）

偉仔近年與韓團都有淵源，去年他零片酬幫當紅女團NewJeans拍攝《Cool With You & Get Up》MV。NewJeans所屬的ADOR代表理事閔熙珍自爆是親自出面邀請，通過熟人向梁朝偉遞交了MV劇本，獲得對方首肯，參與演出。而偉仔其後都曾表示，這是送給韓國粉絲的小禮物，詳細解釋合作因由：「因為NewJeans唱片公司老闆，咁啱識一個我認識幾十年嘅韓國朋友，佢就through我嗰個韓國朋友搵我，我識咗呢個韓國朋友好多年，佢喺1997年係我翻譯嚟，我去韓國宣傳一路都係佢幫我做翻譯。」

梁朝偉去年客串當紅女團NewJeans《Cool With You & Get Up》MV，引起極大迴響！

偉仔當時跟對方表示想先了解歌曲《Cool With You》MV的故事才再作決定：「因為我唔知佢想拍咩，Send個storyboard嚟睇吓，Send隻歌嚟聽吓，佢又唔係佔用我好多時間，如果滿足我三個條件我咪拍囉。」原來三個條件是「如果我喺邊，你就要喺邊度拍」、「我個造型你唔可以管，因為係我創作㗎嘛個角色，當然有我自己嘅諗法啦」、「我只有兩小時」，閔熙珍滿足了偉仔三大要求，全面配合，而昨日他與偉仔又再聚頭！

偉仔獲威尼斯影展頒發終身成就金獅獎後，帶著獎座凱旋而歸，他當時就解釋了ADOR滿足了他三大條件，所以肯零片酬拍MV，但原來只是用綠幕拍攝。（資料圖片/葉志明攝）

NewJeans正在東京巨蛋舉行《Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome》粉絲見面會，早前因腳傷休養的Hyein正式歸隊，更翻唱了竹內瑪莉亞的經典CityPop《Plastic Love》，YOASOBI登場合唱更掀起高潮，號稱「夢幻聯動」！

NewJeans。（IG@newjeans_official）

Hyein因腳傷休養多時，今次終於重新踏上台板。（IG@newjeans_official）

而閔代表騷後在IG大曬合照，她與偉仔、村上隆等在觀眾席合影，原來偉仔生日前夕都去了捧NewJeans場，難道他亦是Bunnies（NewJeans Fans）？偉仔素來出名社恐，睇戲都要買埋附近幾個位，但今次他就坐在包廂位置，唔使同人逼！

梁朝偉舊年去睇my little airport演唱會，聽歌品味令網民驚喜，如今他更去捧NewJeans場！（微博圖片）

閔熙珍早前親自出馬邀請梁朝偉拍MV，而兩人在偉仔生日前夕，於NewJeans東京粉絲見面會上碰頭。（IG@min.hee.jin）

「社恐」偉仔坐在包廂位置，不用與人逼，但有網民留意到牆上的「嚴禁拍照」標示，笑指他與閔熙珍很反叛。（IG@min.hee.jin）