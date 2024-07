連詩雅曬型格孕照又打錯英文　稱懷孕36個月引網民笑話：哪吒？

剛踏入36歲生日的Shiga連詩雅,與陳家樂結婚不到一年即懷孕,而且臨盆在即。日前她分享一輯型格孕照,但完美S曲線都不及其英文留言吸引,鬧出極大笑話。



連詩雅36歲生日臨盆在即 陳家樂操刀拍巨肚泳照:緊張興奮有啲驚

老公陳家樂操刀為連詩雅拍攝巨肚泳照。(IG:@shi_ga)

連詩雅陳家樂去年4月結婚,轉眼將成為爸爸媽媽。(IG:@shi_ga)

連詩雅早前已經宣布第一胎陀女,更已改英文名Camila。得天獨厚肥胎唔肥人的連詩雅,日前分享泳衣的背面照仍有腰線猶如少女,她分享一輯影樓型格孕照,穿著黑色長袖泳衣曬長腿,手腳依然纖瘦,配上巨肚成就最有女人味的S曲線。連詩雅留言:「Officially 36 months. A little sneak peak on my maternity shoot which I absolutely loveeeeeee. Stay tuned for more later. (正式懷孕36個月,讓大家預覽我的孕婦照,我非常喜歡。 稍後請繼續關注更多內容)」

連詩雅曬型格孕照。(IG:@shi_ga)

連詩雅曬型格孕照。(IG:@shi_ga)

連詩雅曬型格孕照。(IG:@shi_ga)

連詩雅由細到大都就讀國際學校,但竟將懷孕36周寫成36個月,Shiga又將「Peek」串錯為「Peak」,嚇親網友之餘被大家瘋狂嘲笑!連帶多年前鬧出的英文笑話都被翻出,包括2013年《狂野時速》演員Paul Walker逝世時,連詩雅出post悼念將「Rest in Peace」寫成「Rest in Piece」,因此被網民封為「連Piece雅」;其後出席一個《海賊王One Piece》的活動時,不小心將作品改名成《One Peace》。

連詩雅留言引發笑話。(IG:@shi_ga)

連詩雅自己都話好搞笑。(IG:@shi_ga)

不過Shiga每次犯錯都正面回應,上次直播罰抄詞語,希望自己下次不要再錯。相隔多年再爆笑料,她亦火速親回應:「hahahahahaha其實我自己都覺得好好笑!唔緊要啦!最緊要Baby Camila醒過媽媽就得啦!不過都係嗰句,最緊要健健康康!」