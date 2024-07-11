「爺孫戀」林靖恩偷吃他人外賣 精神狀況惹網民關注：算了給她吃
撰文：聯合新聞網
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林靖恩與李坤城的爺孫戀曾轟動一時，不過2023年李坤城癌逝後，林靖恩火速賣掉生前兩人同住的房子，一度住進高檔酒店，但隨後又傳出她毀損酒店物品，被酒店拒絕接待後，還一度被拍到流落街頭，10日深夜則被發現偷吃外賣餐點，引發網友熱議。
有網友11日凌晨在Threads發文曝自己深夜點外賣，等到餐點送達後，本想先到對面的便利商店買東西，再將餐點拿上樓，但等到他買完東西回來時，發現餐點不見了，於是就走到門口外四處尋找，就看到一名短髮女性，正坐在地上享用他的外賣餐點，於是網友決定報警，在等待警察過來處理時，只見女方一直瞪著他，且態度囂張又毫無悔意，因此網友將影片PO上網。
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其他網友見到影片中的短髮女性，紛紛認出正是林靖恩：
「好扯，只覺得有點眼熟沒想到是真的林靖恩」
「天啊...是林靖恩，我知道偷吃外賣可能不對，但她很明顯真的生病了...」
「她的精神狀態看起來….如果是我就算了給她吃」。
據「三立新聞網」報導，警察到場處理後，林靖恩願支付餐點費用237元（台幣）賠償給網友，該網友也不予以追究，不過因為林靖恩的行為已涉及刑法竊盜罪，所以警方將她帶回派出所依法偵辦。
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