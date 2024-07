現年67歲的謝玲玲與前夫林建岳育有兩子三女,日前龍鳳胎仔女林孝能同林心兒(Elly)迎來34歲生日,一向在社交名媛圈人緣甚廣的林心兒,除了與家人一起慶祝之外,還大搞遊艇Party,邀請了不少好友出席。現場以大量氣球同鮮花佈置,眾人更為壽星女準備了多個精緻的生日蛋糕,以一身桃紅色Deep V長裙上陣的林心兒,大騷凹凸有致的完美身材,靚絕全場!

而林心兒閨密、賭王何鴻燊四房長女何超盈亦有為好姊妹慶生,日前林心兒在IG曬出合照,並寫道:「Birthday surprise 🎂🥂💝 @xsabrinahox 💕💕Thank you my diamond bestie 💎 #ELSA at @chanelofficial」相中所見,兩人身處名店Chanel,一邊嘆香檳,一邊Shopping試衫,她們更齊齊以吊帶格仔裙上陣,十足十姊妹裝!

