反黑英雄第21集劇情｜曾文心失蹤關煒烈事　張振朗陳山聰竟然合作

《反黑英雄》第20集回顧：

曾文心偶然從母親口中得知，前著名球王煒烈是癮君子，靠販賣毒品賺錢為生。煒烈為更生人士，但原來背後仍然有繼續販賣毒品，更以罐頭午餐肉作掩飾，不知天高地厚的曾文心主動說服煒烈以低價供應毒品。丘梓謙有感即將閉關練拳，約曾文心拍拖遊玩，曾文心購買兩部手機作情侶機。在丘梓謙行開後有人到店舖搶劫手機，而這劫匪裝扮與丘梓謙相若，他就被休班警員鄧永健誤認為是劫匪。丘梓謙被以為是搶劫手機者，一度拒捕逃走，最後被陳山聰在後巷圍堵。曾文心帶貨時遇到張振朗，於是打電話給邵展鵬、黃浩霆、施焯日來接走她，他們三人聯同曾文心毆打葉泓聲出氣，一名便裝探員經過目睹，追截時遺失配槍。煒烈遇到吳展驊要挾求財，於是給他一罐午餐肉，實際午餐肉內藏毒品，他讓吳展驊拿著去換錢，結果吳展驊在路上遇到張頴康，遺下了午餐肉。張頴康把午餐肉帶回警署與陳山聰一同研究，結果陳山聰發現午餐肉內是毒品，讓朱晨麗多加留意。整個西九龍進入戒備狀態，朱晨麗、陳山聰、張頴康率眾徹夜工作，務求於天光前尋回失槍，結果失槍被他在後巷找到……

不知天高地厚的曾文心主動說服煒烈以低價供應毒品。(影片截圖)

丘梓謙被以為是搶劫手機者，一度拒捕逃走，最後被陳山聰在後巷圍堵。(影片截圖)

實際午餐肉內藏毒品。(影片截圖)

吳展驊在路上遇到張頴康，遺下了午餐肉。(影片截圖)

朱晨麗、陳山聰、張頴康率眾徹夜工作尋回失槍。(影片截圖)

《反黑英雄》第21集劇透：

曾文心與煒烈合作愉快，更答應代表煒烈親赴泰國與毒販頭子談生意，但其實煒烈另有謀算。吳展驊帶著失槍去找煒烈並要脅他給錢，最後煒烈開槍殺了吳展驊，更通知鍾志光來處理失槍。朱晨麗到煒烈的地方處理失槍及吳展驊，她見到煒烈的地方有同款午餐肉，所以打開來看，但沒有發現便離開。

曾文心與煒烈合作愉快，更答應代表煒烈親赴泰國與毒販頭子談生意。(影片截圖)

吳展驊帶著失槍去找煒烈並要脅他給錢，最後煒烈開槍殺了吳展驊。(影片截圖)

煒烈開槍殺了吳展驊，更通知鍾志光來處理失槍。(影片截圖)

朱晨麗到煒烈的地方處理失槍及吳展驊，她見到煒烈的地方有同款午餐肉，所以打開來看。(影片截圖)

曾文心失蹤前曾致電丘梓謙，但因為丘梓謙在打拳賽，所以未有接聽。曾文心失蹤張振朗猜出是個圈套，為尋人分別向鍾志光、陳山聰及姚子羚求助，張振朗從曾文心的東西中找出罐頭午餐肉，於是帶著午餐肉找陳山聰。

曾文心失蹤前曾致電丘梓謙，但因為丘梓謙在打拳賽，所以未有接聽。(影片截圖)

張振朗為尋曾文心分別向鍾志光、陳山聰及姚子羚求助。(影片截圖)

張振朗從曾文心的東西中找出罐頭午餐肉。(影片截圖)

張振朗帶著午餐肉找陳山聰。(影片截圖)

陳山聰根據張振朗的線報突擊搜查煒烈經營的食物銀行，本想藉此逼煒烈講出曾文心的下落，然而煒烈突然失蹤……丘梓謙心急如焚，要用自己的辦法拯救曾文心，那辦法竟然是……原來煒烈被丘梓謙、邵展鵬、黃浩霆及施焯日帶走，希望迫他講出曾文心的下落，張振朗最後真的找到曾文心，但已經太遲......

陳山聰根據張振朗的線報突擊搜查煒烈經營的食物銀行。(影片截圖)

煒烈突然失蹤，原來是被丘梓謙、邵展鵬、黃浩霆及施焯日帶走。(影片截圖)

煒烈突然失蹤，原來是被丘梓謙、邵展鵬、黃浩霆及施焯日帶走。(影片截圖)

張振朗最後真的找到曾文心，但已經太遲.。(影片截圖)

傅嘉莉投身保險業後，將早前的演唱會票債項還清，張頴康懷疑其賺錢與男上司有關，夫妻陷入冷戰。

傅嘉莉投身保險業後，將早前的演唱會票債項還清。(影片截圖)

張頴康懷疑其賺錢與男上司有關，夫妻陷入冷戰。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

