專訪｜八両金人醜心善揸Benz載孤兒　助養兒童因一事喊足幾星期

八両金這些年來在電影中飾演醜角娛樂大家，甚至曾獲得「娛樂圈醜男人冠軍獎」，不過他並沒因此而難過，始終相信善良才最緊要，私下的他愛心爆棚，曾去保良局助養兒童，直言：「我揸Benz唔係為咗去夜總會車靚女，我係揸去車孤兒。」

儘管在銀幕前不介意醜化自己逗觀眾發笑，但喜劇演員總是對人歡笑、背人垂淚，對於這句話，八両金百分之百同意。他的一生經歷起跌，70年代末帶著3蚊人民幣來香港，憑一己之力把生意做得有聲有色，可惜好景不常，97破產時他眾叛親離跌落人生谷底，更曾試圖想結束這一生。他坦言：「演員對住鏡頭面前係一個喜劇，返到屋企，如果唔識控制，唔識做自己應該要做嘅嘢，會變成一個悲劇。」那後來他又是如何重新振作，阻止悲劇發生呢？

場地：樓下火鍋飯店



八両金百分之百同意喜劇演員總是對人歡笑、背人垂淚，他的人生亦曾差點走上悲劇。（林志龍、麥超億攝）

獲封最醜男藝人沒傷心 相信善良最緊要

八両金常在電影演醜角，如何醜化自己都試過，縱然受觀眾喜愛，卻未曾得過什麼獎項，反而只獲得過「娛樂圈最醜男人冠軍獎」，就連朋友向福建領導介紹他時，都用「香港醜男人冠軍」來稱呼他，他說：「事實係香港成日都講你係全香港最醜，咁醜咪醜囉，人一世物一世，醜又係咁過，唔醜又係咁過。（你唔會唔開心？）唔會嘅，事實係你個樣生得特別，同人唔同。」的確，若果八両金相貌平平，或許不會有這樣的喜劇效果，甚或乎連做演員的機會都未必有，「係呀，好彩係拍得多，我參演過嘅電影都超過1、200部，入面咩角色都好，都係我盡力去演返觀眾鍾意睇嘅嘢，扮傻、扮痴、扮咩，搞笑多啲。」

八両金對於被指是「娛樂圈最醜男人」沒感到不開心，認為醜與不醜，人生都是這樣過，亦直認樣貌比較特別。（林志龍、麥超億攝）

去保良局助養小孩 因一事喊足幾星期

八両金其中一句座右銘是：「點樣衰都好，點勁都好，但係一定要善良。」現年70歲的他已達從心之年，自問一直已來也對得住這句話，2、30歲時或許衝動、好打好殺，到30歲打後開始做生意時，八両金不忘做善事，去保良局助養兒童。那時他仍是單身寡佬，保良局說沒家室不能領養，只能助養，最多兩名小孩。他還會帶這些仔女去街：「以前揸Benz，我唔係為咗去夜總會車靚女，我係揸去車孤兒。」助養人就算帶小朋友出去，原來每晚6點前就要回去，如果在外頭出車禍或是有任何事，都要立刻報警，不能帶到私家醫院等等。如是者八両金從小孩3歲起助養，2、3年後接到了一個壞消息，「突然之間，5、6歲，同兩個細路仔有感情，忽然之間俾人領養咗，再睇唔到呢兩個細路，我喊咗幾個禮拜，好唔舒服，以後堅持淨係畀錢助養，唔想再帶細路仔，我唔敢再帶，我好容易產生感情。」

八両金愛心爆棚，早年已去保良局助養孤兒，更會帶他們出街玩，但有日兩位孩子忽然被領養，他再也不能跟他們見面，哭了幾個星期。（林志龍、麥超億攝）

兒子可愛靚仔被質疑非親生：佢百分之百係我生

沒多久之後，八両金認識了前妻，還誕下了「八両仔」葉小霆，離婚後他父兼母職，驚兒子冇人照顧，索性抱著他去其他省份登台，一收工亦陪在囝囝身邊，「家庭冇一個阿媽喺度幫佢，驚佢受傷害，呵護得佢太犀利。」兩父子早年已常一起亮相，很多觀眾覺得八両仔可愛靚仔，質疑他是否八両金所出，去內地上節目時，節目組問八両仔覺得自己似爸爸定媽媽，他答似爸爸，節目組再無禮追問：「你老實講啦，唔使理佢（爸爸）喎！」又曾有人說：「你咪當正唔係你生囉！」就連電影《千王之王2000》對白中，八両金飾演龍五時都被安排自嘲：「而家個個都話我粒仔靚仔喎，唔知係咪我嘅，陰公。」現實中他壓根兒沒懷疑過與囝囝的血緣，由前妻大肚至生仔全個過程他一清二楚，反問：「佢百分之百都係我生㗎，點會唔係我生？」還說：「個仔今日比我靚仔少少，係天畀我嘅一個報酬，善有善報，你咁樣衰，全世界都唔睇好你，偏偏就係俾你有個靚少少嘅仔。」

八両金說龍五這幕自嘲「人又老，錢又冇，老婆又走佬，而家個個都話我粒仔靚仔喎，唔知係咪我嘅，陰公。」戲份是星爺安排，原本對白冇寫，問到有否覺得被人在傷口灑鹽，他說：「每時每刻，喺呢個世界上都有人喺你傷口灑鹽，有嘅，但係你唔好當呢啲嘢係一回事，係一個過程嚟嘅。」（《千王之王2000》劇照）

八両金從未懷疑與八両仔的血緣關係，認為上天見他善心，加上之前生活不順，所以送他一個靚仔的兒子作禮物。（微博：八両金_Sam）

八両金曾內疚無法為囝囝帶來完整家庭，又覺得自己呵護得八両仔太犀利，令他現時不夠堅強，但亦實在無可奈何。他承認有送樓畀囝囝，但覺得自己飛黃騰達是自己的事，兒子也有自己的路要走，只能跟囝囝說：「你以後睇好你自己。」（抖音：八両金）

破產收樓眾叛親離 曾想過自我了結

重談破產低谷，八両金說：「一個人破咗產，錢固然冇晒，但唔係最唔開心呢樣嘢，最唔開心嘅就係，親戚、朋友，喺嗰陣時嚟你遠去。」八両金97前在內地和香港各有十幾層樓，舖位、名車等等亦少不了，然而破產後法庭下達命令將物業逐層收回，收到最後一層時，他萌生了自我了結的想法：「嗰陣時最後嗰層樓要收返嚟，我企咗喺天台諗咗好耐，諗住結束咗佢。九七前我明明有咁多嘢，突然之間一無所有，嗰陣時突然之間諗起個仔喺幼稚園，我送完佢去幼稚園返學，返嚟企喺嗰度，好似聽到個仔話：『爸爸！』叫咗一聲，唔知係咪幻覺，轉個頭嚟突然之間，唔跳喇，唔想咩喇，返入去啦。」

八両金經歷九七破產，忽然身家蒸發變得一無所有，他坦言想過輕生，而最難過的並不是冇錢，是眾叛親離讓他見盡人情冷暖。（林志龍、麥超億攝）

講到他日八両仔成家立室會否捨不得，八両金說：「我過慣孤單寂寞嘅日子，如果今日個仔同埋個新抱仔同我夾得埋，咁咪住埋一齊，如果夾唔埋，住唔埋，咁咪佢又佢生活，我又有我生活囉。而家年青人同老人家好難住得埋，咁我身邊咪請個工人終老，啱唔啱先？」（林志龍、麥超億攝）

帶3蚊人民幣來港打拼 破產後靠自己東山再起

八両金當其時做單親爸爸，曾覺得自己患上了男人的抑鬱症，亦兩度致電防止自殺熱線，對方的回答僅是：「你男人老狗，怕咩呢？」雖然起不了任何安慰作用，卻讓他想通了一個道理，「所有嘅振作、所有嘅喜悅、所有嘅傷口、所有嘅債務……全世界冇一個人幫到你！你身邊有個好大嘅老闆想幫你，你自己起唔到身，唔想起身嘅，都幫唔到你。所有嘅環境嚟到呢度，只有你自己幫自己。所以我就同自己講，嗰日我結束咗就冇，唔結束，我以後或者仲有個希望。」他說自己來香港時，身上只得3蚊人民幣，跟鄉里換了張10蚊港幣，每日用1蚊買7個雞尾包食，返地盤工，一出糧有幾百蚊，立即去食餐飽。既然這段艱難時期一樣捱得過，破產了又為何不可東山再起呢？

八両金發現最艱難的時期，只可靠自己想通，既然他初來香港時可以憑著3蚊人民幣發跡，他相信自己由零開始一樣可以重新振作！（林志龍、麥超億攝）

他說自己雖然試過破產，但沒有欠人，亦未試過瞓街或冇飽飯食：「由嗰陣時一無所有，到慢慢慢慢行出嚟，買咗第一層樓，我可以咁樣嚟係靠我自己，冇賒、冇欠、冇偷！」他沒有用自己是演員的名氣去拿好處，靠生意頭腦和經驗搵錢，跌倒了仍一次又一次重新站起來。不過從破產時的遭遇，他亦慨嘆人總是現實的，當你有錢、有名，哪怕你是傻的、白癡的、講話完全沒智慧的，其他人都會畀面你而附和，個個讚你一流，「明明張紙白色，你講黑色就係黑色。你放個屁係臭嘅，個個都話你個屁係香嘅，一個人就係有呢個社會上面有地位有名望，但係當你冇咗嗰樣嘢，你點樣去承受？」

八両金直言，你有名、有錢時，即使胡言亂語都有一大堆人來攀附和奉承你，到你一貧如洗時，這些人就會離你而去。（林志龍、麥超億攝）

親解常戴金鍊原因 信佛十多年深信做人為還債

問到他滿身金器是否也跟這個道理有關，八両金不諱言初出道的確這樣想，因為早年他樣衰又冇口才，確實要靠這些金鍊充撐一下場面，「以前初初你未跑到出嚟，冇帶兩條金鍊，冇人會同你傾偈，你咁樣衰，傾生意冇打扮吓，人哋點樣同你傾生意？」不過出道沒多久他已改變思維，更表示黃金已不在自己頭腦裡面，今時今日戴著金鍊，純粹是形象一部份，觀眾看慣了他這個模樣，若突然除低招牌金鍊，大家可能以為他是A貨八両金，「我臨走嗰日，可能嗰百幾條鍊，畀我個仔自己揀返兩三條做紀念，其他我去善堂拍賣，賣出去放畀人，供畀他人使。」

八両金指臨終時可能留幾條金鍊給兒子做紀念，其餘的都捐去善堂。（微博：八両金）

八両金思想豁達，他透露近十幾年自己天天修佛，每朝早都不見客，靜心修佛，自言是「在家居士」。他又強調：「將自己壓落嚟，就算你窮又好，冇錢又好，嚟到呢個世界只要還債，唔好再欠人！」不論情債、錢債，他說盡可能供應給他人，莫要欠人，並說：「唔好爭人，等人爭你。你落得一身輕，你爭我，我都唔想要喇，我走嗰日都可以走得好灑脫，所以嚟到呢個世界，記住一句說話，係還債！上幾輩子你做好多善業嘅，善業做得多，今世嚟到呢度，你係接福。」有些人一出生就是富二代，或是工作有大老闆帶挈等等，他說這些都是前幾輩子積來的福，但福報是可以花光的，因此他告誡大家：「唔好盡力使晒所有福報，如果你要欠人債嘅，一生盡量還晒債，唔好爭人，幾窮都好，窮你自己，社會上應付得好好睇睇。」