專訪｜李龍基首披露王青霞牢獄生活、書信內容　未能獄中結婚原因

李龍基（基哥）自女友王青霞（Chris）被捕後，多次在公開場合老淚縱橫，雖然對方的案件已塵埃落定，不過日前基哥接受《01娛樂》專訪，講起探監時的畫面，說了半句已忍不住落淚，坦言：「佢一向都係嬌滴滴，咁樣一下子去到一個咁惡劣嘅環境，一諗起就心痛。」言談間亦有透露Chris的獄中生活，書信內容及還押後的轉變等等。過往基哥曾多次在訪問中發誓必定會等Chris出獄結婚，當問到何不考慮獄中結婚時，他亦有解釋箇中原因。

場地：茶皇殿



曾想辦理獄中結婚 一原因未能成事

基哥日前在演唱會記招上，談及自己身邊有不少狂蜂浪蝶埋身，甚至有人自薦做其女友，不過他為了不想讓囹圄裡的Chris擔心，於是每次探監都求婚，「我而家都係對住燈火講，我每次入去探佢都好認真同佢講，『嗱！你嫁唔嫁？嫁！OK！出嚟就嫁我喇！』呢個我唔會食言，我絕對會娶佢 。」有不少朋友都曾問基哥何不一早結婚，他坦言：「講真其實之前佢對我都唔係百分之百有信心，我對佢亦都唔係百分之百信心，但係經過呢單嘢之後，大家都100%，好事嚟㗎。」就連身邊朋友都相信，二人經此一役感情定必昇華，打風都打唔甩。

李龍基坦言，以往自己和女友對對方都不是抱百分之百信心，不過經過今次風波，他認為「打風都打唔甩」，再對燈火表示一定會與她結婚。（葉志明攝）

然而他說Chris有時睇到一些有關基哥與自己的負面報道，都會變得心情低落，表示：「有啲人喺度估計『佢（基哥）肯定唔要佢㗎啦！』佢個心情係好低落，亦都會驚因為佢喺裡面見我唔到，又唔知我喺出面做乜，你知我哋呢行花花世界，接觸女性嘅機會好多，所以佢會驚，所以我應承我每日朝頭早一定要俾佢見，可以令到佢心情定返啲，同埋對我信心大啲。」雖然未判刑時可以日日探望，但上月Chris的案件已正式定罪宣判，探監日子減至一個月僅得兩次，二人見面時間大減，想必很難適應，基哥說：「我都難適應，呢個真嘅，唔緊要啦，現實你要接受。仲有，凡事，唔好嘅嘢一定會過去，而家都唔係話個天冧，只不過短時間內佢有佢嘅環境生活，我有我嘅環境生活咁解，唔可以兩個環境一齊，但好快嘅啫！我成日都對自己講，好快！好快！」

李龍基透露，Chris被捕後曾很擔心基哥拋棄自己，情緒一度低落，所以他努力畀信心女友，又不段安慰自己二人只是暫時分開，很快會重聚。（葉志明攝）

過往聽聞過不少人在獄中結婚，問基哥曾否考慮藉此舉帶給Chris更大信心，原來二人曾經嘗試，惟未能成事，「問過晒啲律師，律師話佢唔係香港人，唔得㗎。」外間最好奇的，一定是Chris的牢獄生活，他透露：「佢自己都話喺裡面並非想像得咁惡劣，當然初初梗係，係人都好難接受。」坐牢的日子生活千篇一律，Chris只得不斷寫信，因為那幾乎是她與外界的唯一聯繫，基哥說她天天寫，目前已寫了130幾封：「佢每日都有好多時間，需要喺文字裡面宣洩一下。」

Chris在獄中生活枯燥，又需要渠道宣洩情緒，所以她日日寫信畀基哥，寫了共一百三十多封信。（葉志明攝）

披露Chris獄中生活 寫百幾封信常分享讀書心得

講到獄中生活枯燥乏味、每日如是，到底寫信有什麼可分享呢？基哥就說，自己買很多書畀Chris閱讀，每次都經過精挑細選，盡可能揀些教她做人道理、如何面對困難的書籍，「有好多正能量嘅書，或者前人唔開心嘅書，講佢哋點樣可以恢復過嚟。我記得我特登揀咗一本，有一位紐西蘭嘅男士，佢天生出嚟就冇手冇腳，點解人哋咁辛苦都可以好快樂咁生活，我哋呢啲小小嘅痛楚，點解唔可以面對呢？佢一睇完之後，個人嘅思想同埋做法已經唔同晒！好多時佢直情喺封信入面寫讀書心得，寫兩句我睇。」

基哥其中一本買給Chris的書是《厚黑學》。（葉志明攝）

但反過來，原來基哥則不太常寫信，還表示：「佢日日睇到，冇意思，唔係咁矜貴。間中收到一封佢都話，『哎呀，我收到你封信好高興好高興。』等耐少少。」至於信件內容，基哥說自己無論探望對方時或寫信時，都盡量不想令對方情緒起伏太大，只希望Chris心情平復地度過這段日子，他指：「我寫都係抄啲歌詞畀佢。（你自己嘅歌？）我搵啲正能量嘅歌，譬如『斜陽裡，氣魄更壯…』或者係『前望，我不愛共懷舊…』，我最記得係我寫咗一首《情義兩心堅》。」

基哥透露，Chris最愛聽自己唱的歌是林子祥的《夜來香》及張德蘭的《情義兩心堅》，所以他也抄寫過《情義兩心堅》歌詞畀女友，並表示：「話畀佢知，情若真，就算我哋係分開，始終喺返埋一齊。」（葉志明攝）

基哥說，若要他揀一首歌送給Chris，他必定會揀《情義兩心堅》，還在訪問時即席清唱了一小段，非常動聽。（攝影：黃浩宏）

哭談探監心痛時刻 指王青霞已覺悟知錯

Chris被捕前跟基哥形影不離，無論是出席朋友飯局或是工作，她都一樣陪伴在側，不過現時就算見面，都只能隔著一塊玻璃，通過話筒來溝通，要基哥憶述探望時有沒有哪一幕最深刻畫面，他說：「唉其實，每次入去見到佢……」然後便立即忍不住眼淚，雙眼通紅，語塞十多秒後才哽咽吐出一句話：「其實每次都係……」然後再過了十秒，他稍稍平靜情緒說：「因為佢一向都係嬌滴滴，咁樣一下子去到一個咁惡劣嘅環境，一諗起就心痛。」他說出「心痛」二字時，甚至聲線仍抖震著。

李龍基一想起女友被囚惡劣環境就心痛哽咽。（葉志明攝）

李龍基雙眼通紅，一度未能繼續說話。（葉志明攝）

他知道有YouTuber形容自己在牆外風花雪月，他不否認，相反Chris則在另一個環境過著循規蹈矩的生活，不過基哥亦只能安慰自己說，這段時期的修煉，或許也能為女友帶來一些正面影響與改變，「凡事未必全部係負面，好似佢而家咁入去，所有做嘅嘢都係循規蹈矩，有晒規矩，可能學到自己自律呢？同埋佢都同我講，喺裡面諗好多嘢，諗返以前，話自己點樣點樣唔啱，但係而家完全唔同，所以好可能經過呢段咁嘅時間，出到嚟之後個人完全唔同。」

雖然比起女友被捕初期以及聽到法庭判決不如預期時，李龍基已平復不少，但說起「心痛」二字時，甚至聲線抖震。（葉志明攝）

李龍基指，女友這幾個月改變不少，相信她經過今次事件，出獄時整個人都會脫胎換骨。（葉志明攝）

Chris先被還押在大欖女懲教所，判刑後轉到羅湖懲教所服刑，基哥說大欖的環境比較嘈吵，說話較難聽見，但羅湖就比較清靜，傾偈都方便一點。不過他之前日日去大欖探監，期間認識一位釋囚，也分享了一些具啟發性的見解，令他更感受到「知錯能改，善莫大焉」的真諦，基哥說：「呢位朋友好老實同我講，『我以前成日喺監獄出出入入，你睇我而家，我完全係一個光明正大嘅男子。我出到嚟，我唔怕你知我過去 ，但係我而家係徹底改過。』」他續說：「當然，我老婆以前都有做錯，到而家佢能夠好徹徹底底咁覺悟、醒覺，日後佢大把時間做人啦。能夠喺呢個唔開心嘅日子，領略到，第日佢出到嚟之後，佢嘅前途好光明，我哋嘅前途都好光明！」