最上鏡港姐上圍升級迫爆衫震撼視覺　曾驚爆豪門父子有古怪要求

現年39歲,2009年港姐最上鏡小姐袁嘉敏雖然已多年沒有影視作品推出,也鮮有現身公開活動,去年中她罕有地到內地登台出騷,就受到熱烈歡迎,排場十足。財來自有方的袁嘉敏又不時到歐洲旅遊享受人生,並於IG分享她的旅遊靚相。去年9月時她就分享了她身在英國倫敦的照片,還拿着重達50kg的行李,自此她便一直在英國生活,並拍片宣布自己正式移居當地。

袁嘉敏已正式移居英國生活。(ig圖片)

雖然袁嘉敏已淡出幕前演藝圈,但她轉營做KOL以及Youtuber,一直有在社交網分享生活日常,為大家更新她的近況。今日她於IG story預告自己將有新的短片發布。在她貼出的最新靚相裡,她身穿吊帶緊身衫,原本身材豐滿的她,上圍看來升級了,比前更加澎湃,有迫爆衫的效果,樣子也容光煥發,愈來愈靚。

袁嘉敏容光煥發。(ig圖片)

袁嘉敏上圍升級了。(ig圖片)

袁嘉敏於2022年4月1日愚人節當日,突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣,表示:「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」直指鍾氏父子絕非好人,直斥他們人品很有問題,而且父子會有古怪要求,事件震撼全城。

袁嘉敏是2009年香港小姐最上鏡小姐。

樣靚身材正的袁嘉敏已單身多年,至今仍未遇到真愛。曾有網民問袁嘉敏:「你空虛寂寞時可以點面對或解決呢?」袁嘉敏就回應表示:「我天然的身材和樣貌確實是不太配合我長年孤獨的單身生活。穿一件平價的衣服,別人也會覺得是名牌很昂貴的,誤會和是非我又一早習慣了。而且我五歲已開始工作,一直非常之辛苦,見盡人生百態。一把年紀了,工作有多忙碌,不必訴苦,不必交代。上天對我很好,長期熬夜奔波,皮膚和樣子不覺憔悴。別人不信就算了吧,其實也不需要講,接受了人生是寂寞的,就不會空虛。」剖白了她單身多年的感受。