影壇男神直播時去小便忘記關耳機　3千網民聽「流水」聲：沒洗手

曾主演電影《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》、電視劇《愛愛內含光》、《不夠善良的我們》的台灣演員柯震東，是台灣影壇近年的男神，也是一位出名超寵粉貼地的偶像，經常與網民互動，影合照有求必應，更試過碌人情卡幫Fans訂位預約一間超難訂枱的餐廳。

柯震東是台灣影壇男神之一，多套主演作品都有在香港上畫。（IG@kaikaiko）

柯震東有求必應，甚至可以抱起Fans合照！（Threads圖片）

近日他的一個舉動再次與網民拉近距離，簡直可以「零私隱」形容，話說柯震東前晚開直播，期間突然人有三急，他便說：「我要去小號了，我把手機放好，那你們都聽不到，啊，我戴了耳機，你們都聽不到聲音。」然後他便放下電話，步入廁所，雖然他以為電話放在客廳就無法收音，誰知因為他戴著耳機去廁所，結果滴滴答答的小便聲非常清晰，就連「強度」、如廁時間、何時沖廁都完全盡收網民耳裡，逾3千名觀眾就以環迴立體聲齊齊聽著他的尿聲直播！

柯震東近日直播時發生尷尬事。（IG@kaikaiko）

柯震東直播期間突然說要去「小號」。（IG@kaikaiko）

他雖然放低了電話在客廳，但忘了把耳機除下，一心以為這樣大家就聽不到他如廁的聲音。（IG@kaikaiko）

網民留言：「凱凱（柯震東的小名）外流小號聲音」、「好聽欸」、「超大聲好不好」、「直播變成尿播」、「好寫實的尿尿聲」、「我住樓上都聽到了！」還跟他說：「沒洗手！」

誰知網民聽得一清二楚，連力度、如廁時間等都清晰聽到。（IG@kaikaiko）

他本人回到客廳後拿起電話，見到留言才後知後覺，發現去廁所的「流水聲」被聽得一清二楚，尷尬大笑，說以為放低電話就聽不到，強調自己有洗手，之後更回覆網民：「我受夠科技產品了……」

柯震東後知後覺，尷尬大笑，有網民還提他沒洗手，他立即說：「洗了啦！」（IG@kaikaiko）