何太為追450萬堅拒公屋加何伯名　住酒店屢被趕何伯或將搬去劏房

何伯與新何太因《東張西望》成名，二人當日控訴何伯細女轉走何伯聯名戶口的450萬，但網民傾向站仔女一方，亦認為何太有心呃錢。此外，何伯被證實在未加名情況下長住何太的公屋，房屋署長羅淑佩曾表示會嚴肅跟進事件，上周五房署向二人發信，指若何伯繼續居住在該公屋的話，就會再發出搬遷通知書。自當天起，何伯變得無家可歸，兩夫妻四出搵酒店入住，但因為他們堅持開直播令行蹤曝露，經網民舉報後酒店都不做他們生意，所以二人要日日搬竇。

何伯何太住酒店經常被趕，住得一晚住唔到兩晚，他們力斥是「黑粉」搞事。（網上圖片）

前晚（12日）何伯何太開直播，何太說：「我需要同何局長對話！我星期五已經同你啲房屋署職員傾好咗，我遵從你哋柯打，從嗰日開始我老公已經冇再喺嗰度住，點解你仲要出一封信壓逼我？咩意思？想加害我定點？」何伯亦說：「我要求同局長談判！縱容下屬逼害市民！揸住雞毛當令箭！」

何伯、何太指房屋局/房屋署員工被黑粉威脅，質疑局長縱容下屬逼害市民，要求談判，更問：「點解你仲要出一封信壓逼我？咩意思？想加害我定點？」（直播片段）

直播時他們又透露如今住在李嘉誠旗下的酒店，因相信李嘉誠這麼成功，不會被黑粉威脅到，「我專登搵香港首富投資嘅酒店嚟住！我就唔信冇人炮製你呢班胡作非為嘅人！」又說：「我要睇下香港首富會唔會俾你威脅得到！黑粉敢唔敢威脅人，未食過國家糧、皇家飯頂喇！」不過，結果他們僅住了一晚亦再次「被搬走」。昨日（13日）何太晚間又開直播說：「李老闆都拒絕我哋生意，我哋話續住，經理都話唔好意思冇辦法，驚咗啲搞事分子，黑粉真係好卑鄙！」她原本深信住在首富的酒店就會冇事，結果卻事與願違，何太說：「首富都制止唔到（黑粉），唔通真係冇咗法例？」又問為何的士拒載就違法，酒店拒做他們生意就不違法。

二人多番強調被「不法分子」逼害、加害，後來決定入住李嘉誠旗下的酒店，並表示：「我要睇吓香港首富會唔會俾你威脅得到！」不過結果酒店不接受續租，何太說：「首富都制止唔到（黑粉），唔通真係冇咗法例？」指李嘉誠怕了搞事分子。（直播片段）

不過之後她都開始收口，指相信李嘉誠年事已高已退休，未有再插手酒店業務而已，「李生應該都冇管嗰啲事，佢退咗休享緊福，所以間酒店個經理就答我，係集團決定。我問佢，你老細誠哥知唔知㗎，佢話佢唔知，係集團決定。」何太堅持不會向惡勢力低頭，表示大不了搬上深圳，每日兩邊走，又問：「香港俾黑粉話晒事？無王管？我俾啲黑粉害到雞毛鴨血！」她透露或移居內地，但不會考慮澳門，覺得沒有地方比香港或內地適合自己，不過就算搬上內地，都必定會每日返香港開直播，強調：「我唔會縮！唔會俾你打壓到！」何太更豪言自己現時好紅，並說：「全世界人都要靠我哋搵錢，播我哋啲直播先搵到飯食，你話紅唔紅呀？世間上有邊個可以令人賺到咁多錢？」

自覺好紅的何伯何太日夜都開直播，好勤力，更引用劉德華對黑粉的名言表示自己會繼續紅，說：「我下一世都會紅下去！」（直播片段）

根據房委會指引，「逾3個月非經常持續居於單位」便屬於違反租約，若情況嚴重可不予警告，直接終止租約，並於5年內不能重新申請公屋。換言之，何太與何伯若搬出公屋，可能又涉及違反濫用公屋的條款，未能保住公屋單位，所以相信這樣，二人堅持就算搬上深圳，每日都要回來公屋「報到」，順道打點家務。何太稱「香港人想逼人瞓街」，又透露住酒店只是暫時，找到地方就會搬，他向何伯說：「租劏房都要4、5千，內地就2千都住得舒適。何伯第日都要租房住，我喺香港每日都會返去嗰間屋，老公唔可以住，我可以住。」

何伯何太寧願日日搬嚟搬去，甚至搬去深圳，何太都堅持不加何伯名落公屋。（網上圖片）

其實搞到咁辛苦，很多人都提出一個問題，就是叫何太把自己的公屋加老公名，房屋署亦回覆傳媒指曾多次提醒承租人，如需要讓非戶籍家庭成員在公屋單位居住，必須盡快辦理加名手續，否則會根據租約條款採取行動，但至今仍未收到該住戶的加名申請。何太重申堅拒加何伯名，她早前已說過：「要打呢場仗一定唔可以加我老公嗰名，加我老公個名有人會捉住呢樣嘢，追唔返我老公筆錢。」今早的直播中她再說：「梗係唔可以加我老公個名落去啦！咁樣會有阻滯㗎追返呢筆錢！你哋個個逼我老公加名，即係想我老公冇咗嗰筆錢，你哋諗緊咩計謀，我完全知道。我老公辛苦大半世捱出嚟嗰筆錢，本來自己養老，咁樣調走晒咁點啊？邊活得到？」

何太認為有人叫她加何伯名落公屋就是有計謀，表示：「梗係唔可以加我老公個名落去啦！咁樣會有阻滯㗎追返呢筆錢！你哋個個逼我老公加名，即係想我老公冇咗嗰筆錢，你哋諗緊咩計謀，我完全知道。」

她鬧爆何伯仔女不孝，指何伯「通過波仔」，「佢啲仔女真係爭啲將佢害死，佢都試過自殺兩次，唔係我幫佢冇人幫。」何太再轟「黑粉」冷血，「何生呢個事件，有啲人情味嘅人，有少少良心嘅人，唔係冷血嘅人，都會同情吓佢，佢450萬俾啲女搞走咗，先被逼咁淒涼要上《東張西望》求助，你哋咁樣搞人雪上加霜！」她大讚自己好好，因為網民睇死她不出一個月就會走，但結果她沒有，「我有冇走呀？我喺度捱咗足足半年，你哋又點講？咪一樣砌我生豬肉，我都想走，但係我老公情願死都唔俾我走，有啲人亂咁推測話我見450萬未攞得返先唔走，咁衰，我捱得咁淒涼撐得咁辛苦！我睇唔起呢450萬！我去咗工作早就搵到450萬啦，但係我要陪我老公行呢條路，佢需要爭取返呢筆錢，我之所以放棄我事業，知唔知我付出代價遠遠超過呢450萬？但係呢個係我老公嘅心願。」