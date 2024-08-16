32歲𡃁模始祖泳裝曬曲線原來P圖　中四輟學入行曾是TVB美少女廚神

十幾年前𡃁模風氣盛行，一眾霎眼嬌的寫真女星空群而出，為搏鏡頭各出奇謀，留得低的卻沒幾個。當年其中一位𡃁模胡心諾（Rainbow，後改名：胡淽喬、Annabella），出道時僅讀緊中四，放學著住校服去開工接Job，年紀輕輕已不介意剝衫，頻頻以水著示人，遭學校詐型，最終更為了入行而輟學。她當時否認被踢出校，說是自己退學，不過之後都有讀夜校。

Rainbow（左上）當年15、16歲就入行做𡃁模，曾以Donut成員推出性感寫真。（資料圖片）

十多年前的Rainbow。（IG@annabella.woo）

Rainbow當年做Show Girl。（IG@annabella.woo）

以往做麥當勞兼職的她，曾透露收入得雞碎咁少，但接私影工作和入行做𡃁模卻收入飆升，她認為既然後生何不放手一搏，順便見見世面。後來她與Donut成員出寫真，又上《美女廚房》做「美少女廚神」並且向傳媒放風被方力申力追，用二人合照做電話桌面，雖然之後方力申寸爆她借自己上位，Rainbow也急急道歉撇清關係，但花邊新聞還是令其人工幾級跳。

Rainbow當年是TVB《美女廚房》的美少女廚神，但因向傳媒放風指主持人方力申追自己，引起男方不滿後急急改口。（資料圖片）

不過隨著𡃁模熱潮減退，昔日的寫真女神都相繼消失觀眾眼球，而Rainbow卻成功轉型KOL，IG都有近6萬追蹤，美貌比當年更標緻。雖然出道十幾年，但Rainbow現今才32歲，見她目前生活精彩，經常周遊列國，與富貴的「陳冠希舊愛」謝芷蕙（Cammi）亦是好姊妹，曾一齊開池畔派對，似乎已過到理想中的生活。

Rainbow當年俾人感覺幼稚冇內涵，近年轉行高雅路線。（IG@annabella.woo）

隨著𡃁模熱潮減退，Rainbow也鋪路轉型。（IG@annabella.woo）

Rainbow樣貌比之前更標緻。（IG@annabella.woo）

Rainbow轉型做KOL，IG有約6萬Followers。（IG@annabella.woo）

Rainbow與陳冠希舊愛Cammi是閨蜜。（IG@annabella.woo）

Rainbow經常周遊列國。（IG@annabella.woo）

幾乎個個月去旅行。（IG@annabella.woo）

早前快閃曼谷。（IG@annabella.woo）

亦有去北海道。（IG@annabella.woo）

當年曾表示返麥當勞人工低的Rainbow，現時已富貴得多。（IG@annabella.woo）

而Rainbow亦不介意繼續作性感打扮，近日分享出海的比堅尼照，身穿藍色泳衣的她大騷美好身段，腰肢纖幼，已摵走當年的Baby Fat，不過Rainbow就透露自己的瘦身秘笈，她自問自答：「Q:點樣可以瘦啲？ A:美圖瘦瘦🤣」直認「減肥」只是靠P圖，不過仍大把人讚她好美、好火辣。

即使已冇再做𡃁模，但Rainbow亦不介意繼續作性感打扮。（IG@annabella.woo）

Rainbow身後都有條Rainbow！（IG@annabella.woo）

Rainbow最新的比堅尼照，她大曬曲線。（IG@annabella.woo）

不過她自爆減肥是靠P圖。（IG@annabella.woo）

其實Rainbow一向不介意人知道自己P圖，幾年前她曾以網紅身份現身《鏗鏘集》大講P圖現象，更問：「邊個會唔P圖呀？」表示五官有暗瘡都一定會P走，手臂亦會P瘦，務求在網上以最佳一面示人。