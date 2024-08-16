32歲𡃁模始祖泳裝曬曲線原來P圖 中四輟學入行曾是TVB美少女廚神
撰文：金秀玲
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十幾年前𡃁模風氣盛行，一眾霎眼嬌的寫真女星空群而出，為搏鏡頭各出奇謀，留得低的卻沒幾個。當年其中一位𡃁模胡心諾（Rainbow，後改名：胡淽喬、Annabella），出道時僅讀緊中四，放學著住校服去開工接Job，年紀輕輕已不介意剝衫，頻頻以水著示人，遭學校詐型，最終更為了入行而輟學。她當時否認被踢出校，說是自己退學，不過之後都有讀夜校。
以往做麥當勞兼職的她，曾透露收入得雞碎咁少，但接私影工作和入行做𡃁模卻收入飆升，她認為既然後生何不放手一搏，順便見見世面。後來她與Donut成員出寫真，又上《美女廚房》做「美少女廚神」並且向傳媒放風被方力申力追，用二人合照做電話桌面，雖然之後方力申寸爆她借自己上位，Rainbow也急急道歉撇清關係，但花邊新聞還是令其人工幾級跳。
不過隨著𡃁模熱潮減退，昔日的寫真女神都相繼消失觀眾眼球，而Rainbow卻成功轉型KOL，IG都有近6萬追蹤，美貌比當年更標緻。雖然出道十幾年，但Rainbow現今才32歲，見她目前生活精彩，經常周遊列國，與富貴的「陳冠希舊愛」謝芷蕙（Cammi）亦是好姊妹，曾一齊開池畔派對，似乎已過到理想中的生活。
而Rainbow亦不介意繼續作性感打扮，近日分享出海的比堅尼照，身穿藍色泳衣的她大騷美好身段，腰肢纖幼，已摵走當年的Baby Fat，不過Rainbow就透露自己的瘦身秘笈，她自問自答：「Q:點樣可以瘦啲？ A:美圖瘦瘦🤣」直認「減肥」只是靠P圖，不過仍大把人讚她好美、好火辣。
其實Rainbow一向不介意人知道自己P圖，幾年前她曾以網紅身份現身《鏗鏘集》大講P圖現象，更問：「邊個會唔P圖呀？」表示五官有暗瘡都一定會P走，手臂亦會P瘦，務求在網上以最佳一面示人。