國際影后被爆倫敦Shopping買過萬蚊大褸　親寫暖心紙條簽名送粉絲

現年59歲的國際影后張曼玉(Maggie)淡出影壇多年,近年鮮有公開露面,過着半退休生活。去年張曼玉曾一度出山為護膚品牌拍攝廣告,更自爆想學做製作人,但其後又回歸神隱生活。近日有網民分享在英國倫敦巧遇張曼玉的經歷:「張曼玉來我們店了退衣服,然後又買衣服,我服務她,一直和她聊天。她問我穿皮風衣好不好看,我說超級好看超級合適她,她說我說話怎麼那麼甜,她真的一點架子都沒有,就感覺很親近,就像是身邊認識的某個人。」

張曼玉(Maggie)已淡出影壇多年。(視覺中國)

該網民又分享了兩人的對話:「她問我是不是新加坡人,我說不是,我是老廣,還誇了我的英文很好。最後走的時候我實在沒忍住哭了,我和她說你一定要健健康康的,一定要平平安安,我很喜歡你,我們家人都很喜歡你。她說她會的,她說她很感動,她知道我這個年紀的小孩知道她不奇怪,她說讓我別哭,她也很想哭,讓我也一定健康,她說我父母一定會很驕傲有我這個孩子。最後的最後我和張曼玉抱了一下,大家眼睛都紅紅的,她還問我是在這裡長久工作嗎?我說可能是,她說一定要是,她還會回來找我(我知道可能我只是出現在她一天的某個人,但是我還是很開心,我是個幸運的人)最後她還被我說服買了一件一萬塊的大衣,和我說是你說服我買的哈,嘻嘻。」

而張曼玉更親自手寫紙條並簽名送給這位粉絲,她以英文寫道:「Dear Sandro, thanks for all your help. Wishing you a lovely day. Love Maggie. (親愛的Sandro,謝謝你的幫助,希望你有美好的一天。Maggie張曼玉」不少粉絲都一眼認出張曼玉的簽名,又留言表示羡慕,大讚偶像非常暖心!

張曼玉更親自手寫紙條並簽名送給這位粉絲。(小紅書圖片)

適逢今年是中法建交60周年,今年4月中國羽毛球大滿貫及奧運金牌得主林丹與李宗偉等傳奇球手發起為期兩日的「巴黎100中法羽毛球慈善盛典」,活動在巴黎舉行,張曼玉亦驚喜現身打波!(微博圖片)

「巴黎100中法羽毛球慈善盛典」舉行「中法明星表演賽」,身為中法羽毛球大使的張曼玉與林丹拍檔,迎戰法國羽毛球手Alex Lanier及Raphael Sachetat,最終東道主法國隊以2:1險勝。(微博圖片)

法國女星Mélanie Laurent亦有到場觀賽。(微博圖片)

