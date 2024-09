現年41歲的前華姐冠軍苟芸慧(苟姑娘)2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋(William)結婚,近年卻屢傳婚變,有傳苟姑娘已成功被老公冧返,破鏡重圓。苟姑娘近日頻頻現身各大活動,瘦了一圈之餘更是狀態極佳,Fit到爆。

TVB《處女黨》成員苟姑娘早前同朋友慶祝生日!(IG@joyfulck)

日前苟姑娘出席畫展活動,穿上淡黃色外套及純白長裙,精心打扮洋溢濃濃氣質,絕對是全場焦點!苟姑娘心情大好地與各人合照,並發文多謝朋友邀請,她說:「thank you for having me! @art021_official 謝謝多倫多朋友的邀請 @sunlifehk 很喜歡欣賞畫展 平時自己一個人也會去行下 也很開心可以撞到d朋友們同埋樂小姐 許久不見,大家都好好狀態」。

苟姑娘近況曝光,身材超好。(ig圖片)

苟姑娘特意提起樂易玲,又與樂易玲合照,足見苟姑娘念恩及好交情。苟姑娘效力TVB期間已深受樂易玲寵愛及照顧,2015年苟姑娘在珠海炒車,樂易玲出面為她向大家報平安;而樂易玲兒子開畫展,苟姑娘亦現身撐場,非常好感情。

苟姑娘現身畫展。(IG@joyfulck)

與樂易玲影相,足見兩人好交情!(IG@joyfulck)

