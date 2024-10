現年42歲的混血型男栢天男,初回港做模特兒時,被冠以「金城武接班人」的稱號,他之後進軍影壇,憑《L風暴》奸角嶄露頭角,其後在《毒舌大狀》中的渣男角色,令更多人認識栢天男。

栢天男本身已擁有模特兒身型。(資料圖片)

栢天男(右)在《L風暴》演奸角嶄露頭角。(劇照)

栢天男在《毒舌大狀》演活了斯文敗類的醫生角色。(劇照)

栢天男有「金城武接班人」之稱。(網上圖片)

近日他在社交平台貼圖大曬健身成果,八嚿腹肌以及手臂緊實線條,睇到人「嘩嘩聲」!他透露自己為操弗身材和演好下個角色下了不少苦功,完全戒掉多餘糖份、碳水和所有不必要的東西,他預告新戲將會有大量動作場面,表示:「shaping up for my next role. All I can tell you so far is…. there’s gonna be a lot of action. 😎💪🏻」

栢天男不嬲都大隻。(IG@mr.adampak)

近日他貼出自己的健身成果,完美腹肌表露無遺。(IG@mr.adampak)

栢天男透露自己是為了新戲而積極健身戒口,預告將有大量動作場口。(IG@mr.adampak)

網民都大讚他型到爆、練出完美身型,指一切努力都有了回報。而這輯照片中,栢天男脫掉上衣大騷壯碩體態,下身則穿著短褲並露出內褲邊,不過仔細看的話,會見到雖然褲子不算緊身,都有「激凸」效果,相當厲害!