企業強人第19集劇情｜兩女強人對壘　張曦雯力抗朱智賢加入董事局

《企業強人》第19集劇情：

朱智賢向龔嘉欣聲稱自己比她及張曦雯更早認識陳豪，所以很了解他，更在龔嘉欣面前詆毀陳豪。朱智賢指他借張曦雯的父親而爬到更高的位置，並無聲無息地與她分手，惟龔嘉欣不信。

朱智賢向龔嘉欣聲稱自己比她及張曦雯更早認識陳豪，所以很了解他。(影片截圖)

更在龔嘉欣面前詆毀陳豪。(影片截圖)

朱智賢在記招上剖白S.M.E.沒打算全面收購世代，而是以持股量要求進入世代董事局，張曦雯答應會公平處理。陳豪與譚俊彥立即約世代的董事商討及進行游說，可惜無人出席。世代有貨機出問題，龔嘉欣指要準時送達貨物，於是向其他物流公司借貨機，最後由S.M.E.借出貨機。

朱智賢在記招上剖白S.M.E.沒打算全面收購世代。(影片截圖)

兩女強人對壘張曦雯力抗朱智賢加入董事局。(影片截圖)

譚俊彥揭破尹詩沛身分，將她辭退。陳豪求姜大衞幫忙游說其他董事，阻止朱智賢進入董事局。但姜大衞記恨陳豪踢他出世代，斷然拒絕！

譚俊彥揭破尹詩沛身分，將她辭退。(影片截圖)

陳豪求姜大衞幫忙游說其他董事，阻止朱智賢進入董事局。(影片截圖)

但姜大衞記恨陳豪踢他出世代，斷然拒絕。(影片截圖)

張曦雯約龔嘉欣往見姜大衞，希望借她與姜大衞的關係能令他軟化。姜大衞要求龔嘉欣芳全心喊自己一聲爸爸，但龔嘉欣未能做到。

張曦雯約龔嘉欣往見姜大衞，希望借她與姜大衞的關係能令他軟化。(影片截圖)

姜大衞要求龔嘉欣芳全心喊自己一聲爸爸，但龔嘉欣未能做到。(影片截圖)

陳豪於內聯網羅列S.M.E.過去侵吞同行的惡行，希望扭轉風向。

陳豪於內聯網羅列S.M.E.過去侵吞同行的惡行。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)