吳文忻靚仔爸爸晚年獲星探發掘　拍荷里活劇演妮歌潔曼老爺

前港姐吳文忻(現改名吳忻熹Nathaliie)在抗癌期間,遇上爸爸突然離世的噩耗,昨晚(9日)在社交平台發文哀悼,指「a big shock to everyone of us」。

吳文忻嘅handsome dad突然猝逝,真係好大打擊。(ig@nat_ng_nat)

在文忻眼中爸爸是一個handsome dad,今晚(10日)她再撰寫長文訴說爸爸退休後的小故事,原來除了教人畫畫和開畫展,更曾被星探發掘接拍平面和tvc廣告,而最厲害是成功衝出香港,接拍荷里活網絡電視劇《The Expat》,飾演妮歌潔曼(Nicole Kidman)的老爺,影片中吳爸爸說得一口流利英語,文忻亦感自豪:「So proud of you!」

文忻還開玩笑指爸爸遲來的星途,成績比她還要好,並指自己會堅強面對:「爸爸,你一路好走!我嘅第二人生現在才開始,放心!🙏😘😘」不少網民均為文忻講:「加油」、「節哀順變⋯⋯ 你要好好保重」。

吳文忻嘅爸爸曾拍荷里活網絡電視劇《The Expat》,飾演妮歌潔曼(Nicole Kidman)的老爺。(ig@nat_ng_nat)

吳爸爸除咗靚仔,仲好文質彬彬,好有書卷氣。(ig@nat_ng_nat)

吳爸爸與妮歌潔曼同場演出。(ig@nat_ng_nat)

吳爸爸能說出一口流利英語。(ig@nat_ng_nat)

全文如下:

「記得你剛退休從美國回流返香港,你很不習慣這裏的生活,又沒有很多朋友在這裏,和每天無所事事唔知做乜好,你好lost! 我提議你去參加興趣班,學吓你細個好想學但為搵食冇機會學嘅嘢,幫你上網搵咗啲資料,你後來選擇學國畫和水墨畫,仲學到做埋老師教畫畫和開畫展,so proud of you! 🥰

之後你又被星探搵你拍廣告,你仲話間公司都唔知係咪呃人,唔諗住上去,我看看張卡片, Jamcast喎,唔係呃人㗎,我都識佢哋,我仲陪你上去casting,從此,你就源源不絕的接拍平面和tvc廣告!

跟著,朋友Phoebe要搵很多香港演員casting荷里活開拍由Nicole Kidman主演嘅”The Expat”,我叫你試吓,你話邊會揀你呀!我話”you will never know if u never try!”(我教女時常常講的😅!沒想到竟然成功套在你身上),我還同你對搞和錄casting video,導演竟然真係在衆多人選中揀咗你,仲有機會衝出香港,到荷里活拍劇,做Nicole Kidman個老爺!so proud of you! 🥰👏👏

我爸爸遲來的星途,絕對好成績過我🤣😅!

爸爸,你一路好走!我嘅第二人生現在才開始,放心!🙏😘😘」

吳爸爸晚年學畫畫,之後仲做埋畫畫老師及開畫展。(ig@nat_ng_nat)

吳文忻真係好Handsome。(ig@nat_ng_nat)

吳文忻遺傳爸爸靚樣。(ig@nat_ng_nat)

好慈祥嘅老人家。(ig@nat_ng_nat)

吳爸爸好錫兩個孫女。(ig@nat_ng_nat)

吳爸爸好錫兩個孫女。(ig@nat_ng_nat)