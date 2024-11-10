吳文忻靚仔爸爸晚年獲星探發掘　拍荷里活劇演妮歌潔曼老爺

前港姐吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）在抗癌期間，遇上爸爸突然離世的噩耗，昨晚（9日）在社交平台發文哀悼，指「a big shock to everyone of us」。

吳文忻嘅handsome dad突然猝逝，真係好大打擊。（ig@nat_ng_nat）

在文忻眼中爸爸是一個handsome dad，今晚（10日）她再撰寫長文訴說爸爸退休後的小故事，原來除了教人畫畫和開畫展，更曾被星探發掘接拍平面和tvc廣告，而最厲害是成功衝出香港，接拍荷里活網絡電視劇《The Expat》，飾演妮歌潔曼（Nicole Kidman）的老爺，影片中吳爸爸說得一口流利英語，文忻亦感自豪：「So proud of you!」

文忻還開玩笑指爸爸遲來的星途，成績比她還要好，並指自己會堅強面對：「爸爸，你一路好走！我嘅第二人生現在才開始，放心！🙏😘😘」不少網民均為文忻講：「加油」、「節哀順變⋯⋯ 你要好好保重」。

吳文忻嘅爸爸曾拍荷里活網絡電視劇《The Expat》，飾演妮歌潔曼（Nicole Kidman）的老爺。（ig@nat_ng_nat）

吳爸爸除咗靚仔，仲好文質彬彬，好有書卷氣。（ig@nat_ng_nat）

吳爸爸與妮歌潔曼同場演出。（ig@nat_ng_nat）

吳爸爸能說出一口流利英語。（ig@nat_ng_nat）

全文如下：

「記得你剛退休從美國回流返香港，你很不習慣這裏的生活，又沒有很多朋友在這裏，和每天無所事事唔知做乜好，你好lost! 我提議你去參加興趣班，學吓你細個好想學但為搵食冇機會學嘅嘢，幫你上網搵咗啲資料，你後來選擇學國畫和水墨畫，仲學到做埋老師教畫畫和開畫展，so proud of you! 🥰

之後你又被星探搵你拍廣告，你仲話間公司都唔知係咪呃人，唔諗住上去，我看看張卡片， Jamcast喎，唔係呃人㗎，我都識佢哋，我仲陪你上去casting，從此，你就源源不絕的接拍平面和tvc廣告！

跟著，朋友Phoebe要搵很多香港演員casting荷里活開拍由Nicole Kidman主演嘅”The Expat”,我叫你試吓，你話邊會揀你呀！我話”you will never know if u never try!”(我教女時常常講的😅！沒想到竟然成功套在你身上），我還同你對搞和錄casting video，導演竟然真係在衆多人選中揀咗你，仲有機會衝出香港，到荷里活拍劇，做Nicole Kidman個老爺！so proud of you! 🥰👏👏

我爸爸遲來的星途，絕對好成績過我🤣😅！

爸爸，你一路好走！我嘅第二人生現在才開始，放心！🙏😘😘」

吳爸爸晚年學畫畫，之後仲做埋畫畫老師及開畫展。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻真係好Handsome。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻遺傳爸爸靚樣。（ig@nat_ng_nat）

好慈祥嘅老人家。（ig@nat_ng_nat）

吳爸爸好錫兩個孫女。（ig@nat_ng_nat）

吳爸爸好錫兩個孫女。（ig@nat_ng_nat）