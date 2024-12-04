薛家燕首次全英對白演迷你網劇　挑戰雙面人角色人前歡笑人後霸氣

薛家燕首個英語迷你網劇《選美兄弟班》（RAGS 2 RICHMOND）將在12月6日於各大社交平台全球上架！《選美兄弟班》的主創團隊有王梓軒、石祐珊及導演Simon Yin，劇集以溫哥華舉辦的第一屆男子選美比賽為背景，描寫有關友誼、野心與娛樂圈秘聞的故事。

劇集以溫哥華舉辦的第一屆女子選美比賽為背景。

劇中，家燕姐放下一貫的慈母、搞笑形象，挑戰「雙面人」角色，實行演技大爆發。身兼主創人及主演的王梓軒說：「請得家燕姐嚟，我哋唔想浪費咗佢嘅演技，如果再要佢演『慈姑』、『好姨』呢啲角色，可能佢都會好悶，所以我哋諗咗個人前好開心、好歡樂，但係面對啲黑幫大佬又變得好強硬嘅角色畀佢。」家燕姐笑指角色好有型：「我覺得幾好，梓軒想我嘅演繹同平時唔同，對我嚟講係幾特別嘅角色，我好開心。」

王梓軒係《選美兄弟班》嘅主創團隊之一，仲做埋男主角。

除了演技上的挑戰，這次更是家燕姐首次以英語對白拍攝，她說：「好彩有梓軒提示我，要邊演邊記住啲英文對白，我覺得幾好玩。初初我以為網劇簡單啲、輕鬆啲，但係佢哋拍到好似電影咁，做嘢好嚴謹，感覺非常之好，我都學到好多嘢。」家燕姐指劇組台前幕後對自己照顧有加，整個拍攝過程很順利：「佢哋會有人同我講『Nancy, five minutes will be your turn.』5分鐘後真係拍得，完全唔會浪費你啲時間，真係好好。雖然而家溫哥華啲天氣凍咗少少，但係我覺得佢哋好溫暖，因為佢哋個個都好Nice。」

家燕姐首次以英語對白拍攝。

挑戰雙面人角色人前歡笑人後霸氣。

這部迷你劇由王梓軒和鍾麗緹女兒Yasmine（嚴書琴）主演，提到Yasmine，家燕姐大讚對方靚女又好戲，她表示能參與《選美兄弟班》的拍攝好興奮：「因為個個都真係好好，Yasmine好靚女啦，其他演員都好好，事前功夫又做得足。同埋我自己都好耐冇嚟溫哥華，今次見返好多朋友，難得可以聚吓舊。咁啱呢邊又重播《皆大歡喜》，個個都好熱情，又喺街叫我『慈姑』，我都有返咗屋企嘅感覺。」她笑指雖然剛抵達溫哥華兩日，便立即開始試造型、背對白為新劇準備，但是見大家如此落力又熱情，令她亦特別有朝氣。

鍾麗緹女兒Yasmine係女主角。

提到新劇的創作靈感，王梓軒說：「世界國地都有好多華裔小姐競選，但係溫哥華係『華姐之都』，廖碧兒、鍾嘉欣、李亞男、岑麗香等等都係喺溫哥華選完，再返香港選國際華裔小姐。呢個地方就好似一個跳板咁，讓好多有夢想嘅人成功追夢。」他又謂看中近年迷你劇於全球需求大增，期望《選美兄弟班》能夠引起世界各地網民的共鳴。

劇集以溫哥華舉辦的第一屆男子選美比賽為背景。