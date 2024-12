薛家燕首次全英對白演迷你網劇　挑戰雙面人角色人前歡笑人後霸氣

薛家燕首個英語迷你網劇《選美兄弟班》(RAGS 2 RICHMOND)將在12月6日於各大社交平台全球上架!《選美兄弟班》的主創團隊有王梓軒、石祐珊及導演Simon Yin,劇集以溫哥華舉辦的第一屆男子選美比賽為背景,描寫有關友誼、野心與娛樂圈秘聞的故事。

劇中,家燕姐放下一貫的慈母、搞笑形象,挑戰「雙面人」角色,實行演技大爆發。身兼主創人及主演的王梓軒說:「請得家燕姐嚟,我哋唔想浪費咗佢嘅演技,如果再要佢演『慈姑』、『好姨』呢啲角色,可能佢都會好悶,所以我哋諗咗個人前好開心、好歡樂,但係面對啲黑幫大佬又變得好強硬嘅角色畀佢。」家燕姐笑指角色好有型:「我覺得幾好,梓軒想我嘅演繹同平時唔同,對我嚟講係幾特別嘅角色,我好開心。」

王梓軒係《選美兄弟班》嘅主創團隊之一,仲做埋男主角。

除了演技上的挑戰,這次更是家燕姐首次以英語對白拍攝,她說:「好彩有梓軒提示我,要邊演邊記住啲英文對白,我覺得幾好玩。初初我以為網劇簡單啲、輕鬆啲,但係佢哋拍到好似電影咁,做嘢好嚴謹,感覺非常之好,我都學到好多嘢。」家燕姐指劇組台前幕後對自己照顧有加,整個拍攝過程很順利:「佢哋會有人同我講『Nancy, five minutes will be your turn.』5分鐘後真係拍得,完全唔會浪費你啲時間,真係好好。雖然而家溫哥華啲天氣凍咗少少,但係我覺得佢哋好溫暖,因為佢哋個個都好Nice。」

家燕姐首次以英語對白拍攝。

挑戰雙面人角色人前歡笑人後霸氣。

這部迷你劇由王梓軒和鍾麗緹女兒Yasmine(嚴書琴)主演,提到Yasmine,家燕姐大讚對方靚女又好戲,她表示能參與《選美兄弟班》的拍攝好興奮:「因為個個都真係好好,Yasmine好靚女啦,其他演員都好好,事前功夫又做得足。同埋我自己都好耐冇嚟溫哥華,今次見返好多朋友,難得可以聚吓舊。咁啱呢邊又重播《皆大歡喜》,個個都好熱情,又喺街叫我『慈姑』,我都有返咗屋企嘅感覺。」她笑指雖然剛抵達溫哥華兩日,便立即開始試造型、背對白為新劇準備,但是見大家如此落力又熱情,令她亦特別有朝氣。

鍾麗緹女兒Yasmine係女主角。

提到新劇的創作靈感,王梓軒說:「世界國地都有好多華裔小姐競選,但係溫哥華係『華姐之都』,廖碧兒、鍾嘉欣、李亞男、岑麗香等等都係喺溫哥華選完,再返香港選國際華裔小姐。呢個地方就好似一個跳板咁,讓好多有夢想嘅人成功追夢。」他又謂看中近年迷你劇於全球需求大增,期望《選美兄弟班》能夠引起世界各地網民的共鳴。

