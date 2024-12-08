視后嬌妻曬床照打扮性感誘人　酒店房內一行為竟遭網民吐槽惹爭議

現年33歲的人妻兼靚媽陳凱琳（Grace）貴為2013年香港小姐冠軍，以及2014年度華姐冠軍，靚樣備受公認，即使與視帝鄭嘉穎結婚並已經生了三個囝囝，都絕無半點師奶味，無論樣貌身材都完全沒有走樣。陳凱琳近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每一日都會IG出post更新作品，非常之勤力。

陳凱琳婚後再穿婚紗。(IG圖片)

陳凱琳與鄭家穎及仔仔一家五口。(ig圖片)

近日，陳凱琳與鄭嘉穎一家去遊玩。(IG @ghlchan)

昨日陳凱琳就post了她於馬來西亞一酒店房內吃甜品的照片，並留言寫道：「Santa, did I make the naughty or nice list? 👼😈🎅*snacking on Malaysian kuih until I return again…2025?* See you guys after Christmas (聖誕老人，我列出了頑皮還是友善的名單嗎？ 👼😈🎅 *吃馬來西亞糕點直到我再次回來......2025？聖誕節後見各位)」相中陳凱琳身穿tube top配迷你裙，打扮性感在床上品嚐甜點，相當寫意。不過有網民就認為不應在床上吃東西，指會弄糟床單被舖，有點不衛生。有網民就認為只要吃得乾淨根本沒有問題。

陳凱琳在酒店房內吃甜品。(ig圖片)

陳凱琳在酒店房內吃甜品。(ig圖片)

陳凱琳在酒店房內吃甜品。(ig圖片)

陳凱琳在酒店房內吃甜品。(ig圖片)

陳凱琳在酒店房內吃甜品。(ig圖片)

陳凱琳在酒店房內自拍。(ig圖片)

陳凱琳在酒店房內自拍。(ig圖片)