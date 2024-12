視后嬌妻曬床照打扮性感誘人　酒店房內一行為竟遭網民吐槽惹爭議

現年33歲的人妻兼靚媽陳凱琳(Grace)貴為2013年香港小姐冠軍,以及2014年度華姐冠軍,靚樣備受公認,即使與視帝鄭嘉穎結婚並已經生了三個囝囝,都絕無半點師奶味,無論樣貌身材都完全沒有走樣。陳凱琳近年已由藝人轉型兼任KOL,深受品牌及廣告商的喜愛,工作接個不停。她每一日都會IG出post更新作品,非常之勤力。

陳凱琳婚後再穿婚紗。(IG圖片)

陳凱琳與鄭家穎及仔仔一家五口。(ig圖片)

近日,陳凱琳與鄭嘉穎一家去遊玩。(IG @ghlchan)

昨日陳凱琳就post了她於馬來西亞一酒店房內吃甜品的照片,並留言寫道:「Santa, did I make the naughty or nice list? 👼😈🎅*snacking on Malaysian kuih until I return again…2025?* See you guys after Christmas (聖誕老人,我列出了頑皮還是友善的名單嗎? 👼😈🎅 *吃馬來西亞糕點直到我再次回來......2025?聖誕節後見各位)」相中陳凱琳身穿tube top配迷你裙,打扮性感在床上品嚐甜點,相當寫意。不過有網民就認為不應在床上吃東西,指會弄糟床單被舖,有點不衛生。有網民就認為只要吃得乾淨根本沒有問題。

陳凱琳在酒店房內吃甜品。(ig圖片)

陳凱琳在酒店房內自拍。(ig圖片)

陳凱琳在酒店房內自拍。(ig圖片)