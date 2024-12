杜汶澤曾睇小衛詩雅讚對方爭氣破英皇魔咒　重提當年獲楊受成打救

由黃子華、許冠文(Michael)、衛詩雅(Michelle)、朱栢康及周家怡領銜主演,陳茂賢執導兼編劇的英皇電影《破·地獄》,贏盡口碑、成績亮麗,勁破香港票房歷史,穩坐史上亞洲及華語片港澳票房第1位。近年移居台灣、曾是英皇娛樂旗下藝人的杜汶澤也有在當地入場支持,並在社交平台撰寫千字文分享感受,直言:「衛詩雅破了英皇魔咒!」

杜汶澤近年移居台灣,曾是英皇娛樂旗下藝人的他也有在當地入場支持《破·地獄》,並在社交平台撰寫千字文分享感受。(FaceBook@杜汶澤)

《破·地獄》穩坐史上亞洲及華語片港澳票房第1位,勁破香港票房歷史。(網上圖片)

杜汶澤在文章開端寫道:「這個壯擧比破什麼票房紀錄,對於我來說,更讓人覺得,陽光燦爛。」他多謝英皇老闆楊受成博士當年在他事業走下坡時,趁低吸納簽下他,並扶助他開公司拍攝本土電影。「話說我有好一陣子,曾經是英皇娛樂旗下的藝人,當年我事業走下坡,多得楊先生趁低吸納,我才免卻過沒錢交租的日子。及後老闆認同我的監製能力,扶助我成立「香港電影製作有限公司」,更投資了我和當年霍士公司的合作,目標以三千萬拍攝六部低成本製作本土作品。我為英皇製作過多部本土電影,每次煞科宴上看見大家開心吃飯,我都會偷偷落淚,要知道這些人每個都盡心盡力工作,誰要看着自己從事的工業被淘汰,為了自己的利益和其他人的飯碗,我每次都竭盡所能。」

杜汶澤多謝英皇老闆楊受成博士當年在他事業走下坡時,趁低吸納簽下他。(視覺中國)

杜汶澤講到曾聽過有導演說,不想自己的電影太有「英皇味」,但他覺得既然是英皇出綫,捧自己藝人是非常正常,而他也認為只要電影好,什麼都不重要。「和其他人一樣,每次開戲,公司都會積極推薦監製或導演多用一些英皇藝人,我從來都不覺得這是個問題,作為一個製作人,我甚至乎會為他們『客製』! 《前度》、《Diva》以致最賺錢的《雛妓》,都是『針對』公司藝人而製作的電影。反觀一些同業,就不太認同這種做法。我真的聽過有導演說,他不想他的電影『太過英皇』,笑死,我想問,你去問楊受成要錢,然後你的電影拍出來不太英皇,難道應該很寰亞嗎?想得美。」

杜汶澤表示曾聽過有導演說,不想自己的電影太有「英皇味」,但他覺得既然是英皇出綫,捧自己藝人是非常正常。(視覺中國)

杜汶澤的看法是:「他們的理據應該是,觀眾不喜歡看英皇公司為了捧英皇藝人而製作的英皇電影。但我認為,只要電影好,什麼都不重要。我作為製作人,更加認為,拍電影最重要的是開拍,而不是討論。工友在等開工!包括我自己呀!Just cut the crap and shoot some movies ! 於是乎要破這個魔咒,相當困難,大家都根深蒂固,包括觀眾和製作人,食君之祿,並不容易。

杜汶澤讚每一個演員,由主角到配角,甚至一個鏡頭的閒角,都演得很好的時候。(《破地獄》劇照)

近日,杜汶澤終於有機會在台灣看這部打破香港電影票房記錄的《破·地獄》,他說情況就好像台灣當年開始疫症爆發的時候,香港已經快好了,我們才開始一樣。「但這樣也不錯,至少我不是一窩蜂的其中一隻蜜蜂,感覺更加享受。因為我只是單純來看電影,並沒有那一種,心底暗暗在評估他值不值得成為票房紀錄的電影,好累呀!其實這個討論真的浪費時,有什麼值不值?打破紀錄便是打破紀錄。」

杜汶澤也稱讚了導演的能力,「然後你發覺除了衛詩雅以外,每一個演員,由主角到配角,甚至一個鏡頭的閒角,都演得很好的時候,我相信這個一定是導演的能力。我舉個例子,你看杜琪峯導演的奪命金,每一個演員都這麼出色,這一定是導演的功力。當然新導演就不能像杜琪峯一樣「做錯就屌」。導演工作要做得好並不只靠你有藝術天份!辦公室政治、溝通能力、手腕和手段,都不是正常人可以想像的。所以我更加認同他的英文名:Director 」。

杜汶澤大讚導演的能力及衛詩雅爭氣。(資料圖片)

講完導演後,杜汶澤談到之前曾於電影《前度》合作過的衛詩雅,見住對方由之前被其他導演覺得很笨、很固執,到今次被對方的演出感動落淚,除了努力和用心外,更引用引用舊老闆楊受成自傳的書名《爭氣》來形容衛詩雅。「我不在現場,亦沒有八卦,但我相信今次衛詩雅的演出,導演的功勞不少,但她本身也要很爭氣……」

杜汶澤讚衛詩雅拍《前度》時很努力,很用心,從來都不懷疑對方的努力。(《前度》電影截圖)

但杜汶澤覺得當時的衛詩雅,總是捉不到重點。(《前度》電影截圖)

杜汶澤回想之前兩人合作:「我記得我監製《前度》的時候,她飾演第二女主角,導演喜歡她更甚於第一女主角,因為她很努力,很用心。我從來都不懷疑她的努力,但當時我覺得她的努力和用心有點白費,她總是捉不到重點。我記得有次收工,她住上水,我便順路載她回家,她和家人一起住,有個穩定的家庭,一個努力工作的女孩。在這樣。她下車後我看着她的背影覺得,她在浪費自己時間,她不會成功的,太普通了這個女孩。」

杜汶澤自爆曾睇小衛詩雅。(《破地獄》劇照)

「之後她拍過很多電影,有些導演也跟我反映,覺得她很笨,而且固執,不喜歡。然後我昨天在戲院看着她,我都被她的演出感動落淚,我看到一個真實的人,而不是一個精湛的演出,雖然角色的難度不是極高,但我可以引用黑白大廚安成宰一句,完成度100 %!年月把擁有變做失去,但同時亦為人生帶來很多意想不到的收穫,她的演出成功代表了一個永恆的事實:不要小看任何人。」

衛詩雅在戲中演技獲讚。(《破地獄》劇照)

杜汶澤最後說道:「為什麼我們的人生能夠有所改變。但就不相信其他人也可以改變呢?人間不只有很多地獄,還有很多魔咒,你都破了。衞詩雅,你好嘢!感謝導演為我們帶來這部心地如此好的電影,尤其是在這麼黑暗的一個年代,我哭得很愉快。」