杜汶澤曾睇小衛詩雅讚對方爭氣破英皇魔咒　重提當年獲楊受成打救

由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演，陳茂賢執導兼編劇的英皇電影《破·地獄》，贏盡口碑、成績亮麗，勁破香港票房歷史，穩坐史上亞洲及華語片港澳票房第1位。近年移居台灣、曾是英皇娛樂旗下藝人的杜汶澤也有在當地入場支持，並在社交平台撰寫千字文分享感受，直言：「衛詩雅破了英皇魔咒！」

杜汶澤近年移居台灣，曾是英皇娛樂旗下藝人的他也有在當地入場支持《破·地獄》，並在社交平台撰寫千字文分享感受。（FaceBook@杜汶澤）

《破·地獄》穩坐史上亞洲及華語片港澳票房第1位，勁破香港票房歷史。（網上圖片）

杜汶澤在文章開端寫道：「這個壯擧比破什麼票房紀錄，對於我來說，更讓人覺得，陽光燦爛。」他多謝英皇老闆楊受成博士當年在他事業走下坡時，趁低吸納簽下他，並扶助他開公司拍攝本土電影。「話說我有好一陣子，曾經是英皇娛樂旗下的藝人，當年我事業走下坡，多得楊先生趁低吸納，我才免卻過沒錢交租的日子。及後老闆認同我的監製能力，扶助我成立「香港電影製作有限公司」，更投資了我和當年霍士公司的合作，目標以三千萬拍攝六部低成本製作本土作品。我為英皇製作過多部本土電影，每次煞科宴上看見大家開心吃飯，我都會偷偷落淚，要知道這些人每個都盡心盡力工作，誰要看着自己從事的工業被淘汰，為了自己的利益和其他人的飯碗，我每次都竭盡所能。」

杜汶澤多謝英皇老闆楊受成博士當年在他事業走下坡時，趁低吸納簽下他。（視覺中國）

杜汶澤講到曾聽過有導演說，不想自己的電影太有「英皇味」，但他覺得既然是英皇出綫，捧自己藝人是非常正常，而他也認為只要電影好，什麼都不重要。「和其他人一樣，每次開戲，公司都會積極推薦監製或導演多用一些英皇藝人，我從來都不覺得這是個問題，作為一個製作人，我甚至乎會為他們『客製』！ 《前度》、《Diva》以致最賺錢的《雛妓》，都是『針對』公司藝人而製作的電影。反觀一些同業，就不太認同這種做法。我真的聽過有導演說，他不想他的電影『太過英皇』，笑死，我想問，你去問楊受成要錢，然後你的電影拍出來不太英皇，難道應該很寰亞嗎？想得美。」

杜汶澤表示曾聽過有導演說，不想自己的電影太有「英皇味」，但他覺得既然是英皇出綫，捧自己藝人是非常正常。（視覺中國）

杜汶澤的看法是：「他們的理據應該是，觀眾不喜歡看英皇公司為了捧英皇藝人而製作的英皇電影。但我認為，只要電影好，什麼都不重要。我作為製作人，更加認為，拍電影最重要的是開拍，而不是討論。工友在等開工！包括我自己呀！Just cut the crap and shoot some movies ! 於是乎要破這個魔咒，相當困難，大家都根深蒂固，包括觀眾和製作人，食君之祿，並不容易。

杜汶澤讚每一個演員，由主角到配角，甚至一個鏡頭的閒角，都演得很好的時候。（《破地獄》劇照）

近日，杜汶澤終於有機會在台灣看這部打破香港電影票房記錄的《破·地獄》，他說情況就好像台灣當年開始疫症爆發的時候，香港已經快好了，我們才開始一樣。「但這樣也不錯，至少我不是一窩蜂的其中一隻蜜蜂，感覺更加享受。因為我只是單純來看電影，並沒有那一種，心底暗暗在評估他值不值得成為票房紀錄的電影，好累呀！其實這個討論真的浪費時，有什麼值不值？打破紀錄便是打破紀錄。」

杜汶澤也稱讚了導演的能力，「然後你發覺除了衛詩雅以外，每一個演員，由主角到配角，甚至一個鏡頭的閒角，都演得很好的時候，我相信這個一定是導演的能力。我舉個例子，你看杜琪峯導演的奪命金，每一個演員都這麼出色，這一定是導演的功力。當然新導演就不能像杜琪峯一樣「做錯就屌」。導演工作要做得好並不只靠你有藝術天份！辦公室政治、溝通能力、手腕和手段，都不是正常人可以想像的。所以我更加認同他的英文名：Director 」。

杜汶澤大讚導演的能力及衛詩雅爭氣。（資料圖片）

講完導演後，杜汶澤談到之前曾於電影《前度》合作過的衛詩雅，見住對方由之前被其他導演覺得很笨、很固執，到今次被對方的演出感動落淚，除了努力和用心外，更引用引用舊老闆楊受成自傳的書名《爭氣》來形容衛詩雅。「我不在現場，亦沒有八卦，但我相信今次衛詩雅的演出，導演的功勞不少，但她本身也要很爭氣……」

杜汶澤讚衛詩雅拍《前度》時很努力，很用心，從來都不懷疑對方的努力。（《前度》電影截圖）

但杜汶澤覺得當時的衛詩雅，總是捉不到重點。（《前度》電影截圖）

杜汶澤回想之前兩人合作：「我記得我監製《前度》的時候，她飾演第二女主角，導演喜歡她更甚於第一女主角，因為她很努力，很用心。我從來都不懷疑她的努力，但當時我覺得她的努力和用心有點白費，她總是捉不到重點。我記得有次收工，她住上水，我便順路載她回家，她和家人一起住，有個穩定的家庭，一個努力工作的女孩。在這樣。她下車後我看着她的背影覺得，她在浪費自己時間，她不會成功的，太普通了這個女孩。」

杜汶澤自爆曾睇小衛詩雅。（《破地獄》劇照）

「之後她拍過很多電影，有些導演也跟我反映，覺得她很笨，而且固執，不喜歡。然後我昨天在戲院看着她，我都被她的演出感動落淚，我看到一個真實的人，而不是一個精湛的演出，雖然角色的難度不是極高，但我可以引用黑白大廚安成宰一句，完成度100 ％！年月把擁有變做失去，但同時亦為人生帶來很多意想不到的收穫，她的演出成功代表了一個永恆的事實：不要小看任何人。」

衛詩雅在戲中演技獲讚。（《破地獄》劇照）

杜汶澤最後說道：「為什麼我們的人生能夠有所改變。但就不相信其他人也可以改變呢？人間不只有很多地獄，還有很多魔咒，你都破了。衞詩雅，你好嘢！感謝導演為我們帶來這部心地如此好的電影，尤其是在這麼黑暗的一個年代，我哭得很愉快。」