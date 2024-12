人氣視后Ali李佳芯因各種因素及與TVB的續約問題,工作量和曝光率大減,日前更將社交平台的工作聯絡人,由TVB經理人改為「DM for work」,疑已低調離巢。Ali未受外間各種傳言影響,馬拉松式慶生,其中一張照片更惹來新戀情揣測。



11月27日是Ali李佳芯42歲生日。(IG:@aliaime)

11月27日是Ali李佳芯42歲生日。(IG:@aliaime)

11月27日是Ali李佳芯42歲生日。(IG:@aliaime)

11月27日是Ali李佳芯42歲生日,連日來她不停出席慶生活動,出席聚會與粉絲玩遊戲食強糕之外,又齊齊齊捐血善心爆棚。Ali上載多張照片,相輯中有多個蛋糕,有西餐有住家菜,Ali用毛巾束成韓式汗蒸幕羊角打卡,相當盡興。其中一張以形炒飯堆成心形圖案,令人聯想女神是否有新戀情:「My very #latergram 🎂.. but right on time:)」。

Ali李佳芯與fans齊齊去捐血。(IG圖片)

Ali李佳芯與fans齊齊去捐血!(IG圖片)

同粉絲一齊食蛋糕。(小紅書)

Ali李佳芯馬拉松式慶祝生日。(IG:@aliaime)

Ali李佳芯馬拉松式慶祝生日。(IG:@aliaime)

Ali李佳芯馬拉松式慶祝生日。(IG:@aliaime)

Ali李佳芯馬拉松式慶祝生日。(IG:@aliaime)

Ali李佳芯貼出心形炒飯。(IG:@aliaime)