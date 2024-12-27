鄭中基經理人何慶湘消失4個月露面　傳關係曖昧懷孕傳聞終於解開

鄭中基（Ronald）今年8月突然發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，更指對方「工作及道德操守有問題」，其後他又發文自爆因情緒問題，完成手頭上所有工作後暫時休息，將會在太太余思敏（Sammie）陪同下到美國參與戒酒療程。當中最奇怪的是，鄭中基老婆前有線娛樂主播余思敏（Sammie）先後在IG出PO和Story TAG湘姐，更聲稱「Good morning HK. Something big are coming...want to see？」而且她Tag住老公鄭中基、阿湘、另一工作人員Stephanie及機動電視台的IG相當耐人尋味，似足警告！隨後，傳出二人有感情糾紛，甚至一度傳出何慶湘懷孕的傳聞，而何慶湘之後一直「潛水」，未有露面。近日，何慶湘終於露面！

鄭中基（Ronald）於8月初無預警下宣布與經理人何慶湘中止合作，指對方工作和道德操守有問題！（fb@Ronald Cheng 鄭中基）

何慶湘近日現身友人的聚會，頭戴聖誕帽的她笑容十足！有指當日何慶湘狀態OK，不似懷孕！而Post出合照的友人為曾憲玟是高先電影院的營運總監以及 Blacklight Artist Management 的創辦人之一，旗下有多名藝人包括梁雍婷、柯煒林和盧鎮業等等。

現身聚會！（截圖）