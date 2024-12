鄭中基經理人何慶湘消失4個月露面　傳關係曖昧懷孕傳聞終於解開

鄭中基(Ronald)今年8月突然發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作,更指對方「工作及道德操守有問題」,其後他又發文自爆因情緒問題,完成手頭上所有工作後暫時休息,將會在太太余思敏(Sammie)陪同下到美國參與戒酒療程。當中最奇怪的是,鄭中基老婆前有線娛樂主播余思敏(Sammie)先後在IG出PO和Story TAG湘姐,更聲稱「Good morning HK. Something big are coming...want to see?」而且她Tag住老公鄭中基、阿湘、另一工作人員Stephanie及機動電視台的IG相當耐人尋味,似足警告!隨後,傳出二人有感情糾紛,甚至一度傳出何慶湘懷孕的傳聞,而何慶湘之後一直「潛水」,未有露面。近日,何慶湘終於露面!

鄭中基(Ronald)於8月初無預警下宣布與經理人何慶湘中止合作,指對方工作和道德操守有問題!(fb@Ronald Cheng 鄭中基)

何慶湘近日現身友人的聚會,頭戴聖誕帽的她笑容十足!有指當日何慶湘狀態OK,不似懷孕!而Post出合照的友人為曾憲玟是高先電影院的營運總監以及 Blacklight Artist Management 的創辦人之一,旗下有多名藝人包括梁雍婷、柯煒林和盧鎮業等等。

現身聚會!(截圖)