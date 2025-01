龔嘉欣爭「最佳女主角」搵人氣KOL拉票　19歲入TVB哽咽遇上好角色

無綫(TVB)《萬千星輝頒獎典禮2024》將於2025年1月19日(星期日)移師澳門舉行,35歲的龔嘉欣(Katy)憑《企業強人》「方芳」一角打入「最佳女主角」最後十強。最近嘉欣積極拉票,在TVB聯歡晚宴與吳若希等人宣稱選情告急,用鮑魚加餸催票;昨日(12日)又出動人氣KOL陳凱琳(Grace)和譚凱琪一齊拍片助聲勢。

龔嘉欣憑《企業強人》「方芳」一角打入「最佳女主角」最後十強。(IG圖片)

龔嘉欣最近仲拍《在家宴客 50 道菜》。(IG圖片)

龔嘉欣最近擔任張馳豪新歌MV女主角。(IG圖片)

嘉欣在IG Story分享多段影片,其中是TVB聯歡晚宴的台上分享感受,她感觸說:「我19歲加入公司,相信今日坐喺呢度好多同事,由我剛入行睇住我大,以前嘅我真係冇乜信心,亦有好多嘢做得唔好。但經過呢16年,今年遇到《企業強人》方芳,一個好有正能量嘅角色。」說時有點哽咽,身旁的吳若希即大叫:「唔好喊呀!」嘉欣強忍淚水說:「唔會,如果喊會用你嘅紙巾嘅。」

龔嘉欣TVB聯歡晚宴的台上分享感受(IG圖片)

講到有啲哽咽。(IG圖片)

吳若希叫佢唔好喊。(IG圖片)

另一個Post就是由嘉欣和陳凱琳共同發放,陳凱琳自婚後減產拍戲轉成為網紅,但人氣有增無減,更是去年第三季IG「吸金」KOL的第一位。陳凱琳在IG Story分享嘉欣演「方芳」時戴住電單車頭盔的劇照,提醒大家記得投票;她更抱住可愛細仔與嘉欣一人拎住一個獎座,疑似是鄭嘉穎之前攞過的視帝獎座,拿着一沾旺氣!

陳凱琳同囝囝助拉票。(IG圖片)

陳凱琳、龔嘉欣、譚凱琪與沈卓盈因合作2018年播出的劇集《平安谷之詭谷傳說》成為好友,因當時幾位都未結婚故自組「少婦聯盟」,四位靚女藝人經常相約大派福利。不過,一年後卻傳出四人感情生變,沈卓盈在泰國結婚,卻未見其他「少婦聯盟」成員現身。反觀,今次陳凱琳、龔嘉欣和譚凱琪就好齊心,還加拍了一段跳舞片各自放在自己的IG,目的就是為好姊妹嘉欣拉票,她們玩得好瘋狂,齊齊站在梳化上跳舞,又玩開燈關燈跳舞,連譚凱琪囡囡和Grace囝囝都有出鏡,好熱鬧,寫着:「三個女人一個墟🤭🫣🤫再加埋成屋細路,well— THIS happens. 🤳🕺🪩P.s. support you @kungkaty 快啲投票啦!🏆」

「少婦聯盟」一齊跳舞。(IG圖片)

跳到上梳化。(IG圖片)

加埋小朋友玩得好癲。(IG圖片)

陳凱琳、龔嘉欣、譚凱琪與沈卓盈因合作2018年播出的劇集《平安谷之詭谷傳說》成為好友。(IG圖片)

當年會一齊影性感相。(IG圖片)

好好朋友。(IG圖片)

沈卓盈2019年去泰國結婚,「少婦聯盟」成員全部缺席。(IG圖片)

之後多三人聚會。(IG圖片)