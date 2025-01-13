龔嘉欣爭「最佳女主角」搵人氣KOL拉票　19歲入TVB哽咽遇上好角色

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2024》將於2025年1月19日（星期日）移師澳門舉行，35歲的龔嘉欣（Katy）憑《企業強人》「方芳」一角打入「最佳女主角」最後十強。最近嘉欣積極拉票，在TVB聯歡晚宴與吳若希等人宣稱選情告急，用鮑魚加餸催票；昨日（12日）又出動人氣KOL陳凱琳（Grace）和譚凱琪一齊拍片助聲勢。

龔嘉欣憑《企業強人》「方芳」一角打入「最佳女主角」最後十強。（IG圖片）

龔嘉欣最近仲拍《在家宴客 50 道菜》。（IG圖片）

龔嘉欣最近擔任張馳豪新歌MV女主角。（IG圖片）

嘉欣在IG Story分享多段影片，其中是TVB聯歡晚宴的台上分享感受，她感觸說：「我19歲加入公司，相信今日坐喺呢度好多同事，由我剛入行睇住我大，以前嘅我真係冇乜信心，亦有好多嘢做得唔好。但經過呢16年，今年遇到《企業強人》方芳，一個好有正能量嘅角色。」說時有點哽咽，身旁的吳若希即大叫：「唔好喊呀！」嘉欣強忍淚水說：「唔會，如果喊會用你嘅紙巾嘅。」

龔嘉欣TVB聯歡晚宴的台上分享感受（IG圖片）

講到有啲哽咽。（IG圖片）

吳若希叫佢唔好喊。（IG圖片）

另一個Post就是由嘉欣和陳凱琳共同發放，陳凱琳自婚後減產拍戲轉成為網紅，但人氣有增無減，更是去年第三季IG「吸金」KOL的第一位。陳凱琳在IG Story分享嘉欣演「方芳」時戴住電單車頭盔的劇照，提醒大家記得投票；她更抱住可愛細仔與嘉欣一人拎住一個獎座，疑似是鄭嘉穎之前攞過的視帝獎座，拿着一沾旺氣！

陳凱琳同囝囝助拉票。（IG圖片）

陳凱琳、龔嘉欣、譚凱琪與沈卓盈因合作2018年播出的劇集《平安谷之詭谷傳說》成為好友，因當時幾位都未結婚故自組「少婦聯盟」，四位靚女藝人經常相約大派福利。不過，一年後卻傳出四人感情生變，沈卓盈在泰國結婚，卻未見其他「少婦聯盟」成員現身。反觀，今次陳凱琳、龔嘉欣和譚凱琪就好齊心，還加拍了一段跳舞片各自放在自己的IG，目的就是為好姊妹嘉欣拉票，她們玩得好瘋狂，齊齊站在梳化上跳舞，又玩開燈關燈跳舞，連譚凱琪囡囡和Grace囝囝都有出鏡，好熱鬧，寫着：「三個女人一個墟🤭🫣🤫再加埋成屋細路，well— THIS happens. 🤳🕺🪩P.s. support you @kungkaty 快啲投票啦！🏆」

「少婦聯盟」一齊跳舞。（IG圖片）

跳到上梳化。（IG圖片）

加埋小朋友玩得好癲。（IG圖片）

加埋小朋友玩得好癲。（IG圖片）

陳凱琳、龔嘉欣、譚凱琪與沈卓盈因合作2018年播出的劇集《平安谷之詭谷傳說》成為好友。（IG圖片）

當年會一齊影性感相。（IG圖片）

好好朋友。（IG圖片）

沈卓盈2019年去泰國結婚，「少婦聯盟」成員全部缺席。（IG圖片）

之後多三人聚會。（IG圖片）