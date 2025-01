早前內地男星王星被騙到泰國拍戲,再被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底(Myawaddy,又譯「苗瓦迪」)詐騙園區一事震驚各界,陳奕迅(Eason)亦宣布「考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題」,取消下月22日的泰國站演唱會。但前TVB小花竟在此時到泰國旅行,更赴泰緬邊界附近令網民大表擔心。



內地男演只王星被「賣豬仔」到緬甸一事鬧得沸沸揚揚,而王星日前亦被安排送返泰國。(節目截圖)

1月7日,王星獲救返回泰國。照片裡的他剃了頭髮,穿著一身白色運動服,腿上有紅斑。(微博圖片)

陳奕迅《Fean and Dreams》演唱會,原定下月22日在曼谷舉行一場。

陳奕迅宣布取消下月22日的泰國站演唱會。

前無綫藝人、J2小花兼「末代是非精」陳欣茵,離巢後轉型做KOL,不時與好友外桌,去年10月去日本時就曾受襲,被從天而降的鷹,搶食兼用利爪在她臉上劃下了兩道血痕。近日又跟好友到泰國旅行,有見「賣豬仔」事件愈鬧愈大,陳欣茵亦特地更新社交網報平安,竟自爆往泰緬邊境出發認真大膽。

陳欣茵拍《後生仔傾吓偈》為人熟知,去年宣布離開合作5年的無綫。(IG@yanyaascyy)

陳欣茵的泳衣照超養眼!(IG/@yanyaascyy)

前TVB女星陳欣茵日本遇襲毀容。(IG@yanyaascyy)

兩條血痕好明顯。(IG@yanyaascyy)

陳欣茵留言:「報個平安。大家一知道我去泰國非常之擔心我🙈多謝大家嘅messages收到滿滿嘅愛♥️安全措施有做足亦有keep住有update行程,請放心放心!今次開發泰國另一個版圖🇹🇭北碧府 So far so good! ((好近緬甸haha)天氣好好🌞好涼好舒服,收穫一隻自來🐈+ Enfj朋友領隊😚」

前TVB女星陳欣茵不時出遊。(IG@yanyaascyy)

近日陳欣茵到泰國旅行令粉絲相當擔心。(IG@yanyaascyy)

陳欣茵更與朋友向泰緬邊境附近玩樂。(IG@yanyaascyy)

